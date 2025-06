Manca ancora tanto per l’inizio del campionato di futsal ma le mosse degli ultimi giorni restano tra le più analizzate dagli appassionati.

Il prossimo torneo di Serie C1 regionale vedrà tra le protagoniste la Spadafora, che ha ufficializzato il cambio di luogo e di denominazione. Dal territorio di Luzzi la squadra si trasferirà a Rovito, in un comprensorio già comunque abituato al contesto del calcio a cinque regionale e dove vi è una struttura dove poter disputare il massimo torneo calabrese.

Non è un passaggio scontato, considerando come fino a qualche mese fa c’era (sembrava esserci) una piena unione di intenti. Sui social campeggia ancora una foto di una cena dei dirigenti con l’amministrazione comunale luzzese, poi era maturata la decisione di giocare i match del 2025-26 al Pala Pirossigeno e infine, stante alle ultime, il passaggio a Rovito.

Sulla pagina social questa scelta è stata motivata spiegando come il patron Gianni Spadafora abbia deciso di trasferire la squadra a Rovito, giocando al palazzetto di Pianette omologato per la categoria. Non è stata nascosta la delusione e l’amarezza per la mancata collaborazione dell’amministrazione comunale di Luzzi: «Ci troviamo costretti a traslocare per la mancanza di una struttura idonea a Luzzi per disputare le partite di Serie C1 (la squadra aveva vinto nella stagione conclusa la Serie C2, ndr). L’impianto cittadino non è ancora pronto per ospitare le gare interne e i lavori di adeguamento rimangono solo promesse non mantenute da parte dell’amministrazione comunale».

La squadra, spostandosi a Rovito con la collaborazione e l’unione del presidente Borrelli, cambierà denominazione in Spadafora Caffè Rovito, le ambizioni non mancano di certo per disputare un torneo di tutto rispetto. L’ultima novità sul piano prettamente tecnico è arrivata dalla guida del roster, sarà Gabriele Abate a condurre il quintetto giallonero, mentre anche la società rovitese ha annunciato con entusiasmo questa nuova unione sportiva.

Con ben altri propositi rispetto alla stagione appena conclusa, quando la squadra di Rovito pur con tanto impegno non ha evitato l’ultimo posto in Serie C1.