Dopo un’ottima stagione, la prima in assoluto nel campionato di Serie B, Nausicaa decide di voltare pagina. E lo fa separandosi dal suo allenatore Marco De Marchi, che aveva condotto proprio i rossoblu in una storica pagina sportiva, conquistando l’accesso all’interregionale già dal marzo 2024 per poi proseguire il percorso di crescita collettiva.

La stagione appena conclusa non può dirsi di certo deludente, considerando come la squadra affrontava per la prima volta il torneo di Serie B, valutando inoltre come questo sia un team a rappresentare un paese di duemila anime, ovviamente tutte concentrate sulle sorti della squadra.

Ottimo è stato il girone d’andata, discreto sicuramente quello di ritorno – con in mezzo un buon cammino in Coppa – e la certezza di poter disputare i playoff.

Spareggi che hanno registrato un equilibrio importante contro l’Alta Futsal, che ha avuto l’accesso al turno successivo mentre il Nausicaa è stato eliminato con gli applausi in sottofondo.

La decisione di separare le strade sarebbe arrivata, stando alla nostra fonte più che affidabile, in maniera netta nella giornata di venerdì, il tecnico sarebbe stato quindi informato della decisione finale presa dalla dirigenza.

Un indizio, forse, se vogliamo lo possiamo ritrovare nelle dichiarazioni del dg Stefano Lijoj che, intervistato nei giorni scorsi, aveva lodato tutti i calcettisti e lo staff tecnico, non menzionando però proprio l’allenatore.

Ora partirà il toto panchina da una parte e dall’altra, resta però nella storia del futsal calabrese il cammino fatto da De Marchi con la compagine del Nausicaa.