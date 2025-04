L’ultimo turno della fase regolare nel girone G di Serie B concederà il saluto d’onore agli ionici promossi matematicamente in A2. Nel torneo calabrese invece lotta infuocata in testa ma soprattutto in coda per mantenere la categoria

Strisciate e colpi di suola saranno più che mai decisivi, mentre in alcuni casi rimanderanno a ulteriori emozioni finali. In Serie B, il Soverato concluderà il suo campionato sul campo del Bernalda dopo aver ottenuto la promozione in maniera quanto meno bizzarra, dovendo attendere le decisioni del giudice sportivo che ha rigettato la richiesta del Diaz (aveva perso a tavolino sabato per l’assenza del medico).

Passerella per Piovesan e compagni e pensieri già rivolti per quanto riguarda la Serie A2, campionato di tutto rispetto a cui punterà anche Nausicaa, ma passando intanto per i playoff e partendo dal quarto posto. In questo ultimo turno riposerà, al contrario del Casali del Manco che affronterà il Ferrandina: vincere darebbe una migliore posizione in fase playout ma anche un ulteriore stimolo per queste ultime settimane così in tensione per la zona salvezza. Nel girone H altro giro d’onore per il Polistena, concluderà il suo campionato ad Acireale dopo aver ottenuto la salvezza.

Molto più accesa sarà la 25esima giornata del torneo di Serie C1, pochi sono i verdetti arrivati sinora. Giunti al penultimo turno si sa che i playoff calabresi saranno evitati per le lunghe distanze fissate da Gallinese e Duelle Cetraro, in lotta per la vetta del torneo. In posizione nettamente favorita la compagine reggina, che dovrà difendere i due punti di vantaggio nei due turni rimasti.

La prima missione del team allenato da Venanzi sarà sul campo della Cariatese e non sarà proprio facile, contro un avversario abbastanza arrabbiato nelle ultime settimane.

Cetraro invece sarà atteso dall’impegno di Rovito, affrontando l’ultima in classifica: i padroni di casa dovranno cercare una lotta di miracolo sportivo per restare ancora aggrappati alla speranza di salvarsi.

Nelle zone calde c’è una gara che più di tutte sta facendo riflettere, il confronto tra Nuova Fabrizio e Città di Fiore, ovvero team ipotizzati in ben altre posizioni di classifica e ora quasi con l’acqua alla gola. Nel sabato pomeriggio del futsal occhio alla situazione ancora sullo Stretto con Reghion-Cittanova e Reggio Calabria-Mirto: il sodalizio di Crosia ha vinte due battaglie di fila ed è comunque in ascesa. A chiudere una gara non certo scontata tra Farmacia Arturi e Pantere Nere Catanzaro.