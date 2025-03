È successo un po' di tutto nel sabato del futsal interregionale. Nel derby jonico la capolista ha pareggiato 4-4 contro Nausicaa, mentre la Diaz – seconda in graduatoria – ha perso il suo incontro per 6-0 a tavolino a causa dell'assenza del medico sul parquet di gioco

La promozione della Blingink Soverato arriverà con un leggero ritardo e in modo anche abbastanza imprevedibile da pensare solamente 24 ore fa. L'assenza del medico di gioco, obbligatoria da quest'anno, ha portato allo 0-6 un tavolino nel match tra Diaz e Bernalda, con i lucani che per altro hanno festeggiato la salvezza con questo risultato e affronteranno proprio Soverato nell'ultimo turno della fase regolare.

La sconfitta del team secondo in classifica, da ratificare col comunicato del giudice sportivo, consentire quindi al Soverato il salto di categoria, il 4-4 contro il Nausicaa è servito comunque per salutare il pubblico di casa. Partita ben equilibrata e che ha portato un altro verdetto: gli andreolesi concluderanno il loro campionato al quarto posto, considerando come riposeranno tra sei giorni. Al terzo posto si colloca l' Alta, che ha superato il Casali del Manco 7-3, costringendo i presilani ai playout per via delle vittorie di Carovigno e Ferrandina. Manca ancora un turno prima del termine del girone G e di quello H, in cui il Polistena si è congedato dal proprio pubblico ben figurando contro il Marsala, pur perdendo per 4-6 contro la capolista.

In Serie C1 nel 24° turno è arrivato un primo responso importante: i playoff regionali non si faranno, Gallinese e Lamezia avranno due scelte davanti: chi conquisterà più punti salirà in Serie B, l'altra squadra farà i playoff partendo direttamente dalle fasi nazionali. Il ruolino dei due team resta altissimo, la capolista ha vinto 8-4 su Reggio Calabria, la Duelle si è impostata contro il Reghion 10-5 dopo un equilibrio iniziale.

Ha mollato gli ormeggi l' Icierre Lamezia, sconfitta 8-6 a Cittanova ma di certo il campionato dei neroverdi può essere considerato positivamente con tanti giovani e un progetto che crescerà nel corso del tempo. Mancano ancora altri due match per congedarsi dalla fase regolare e ogni risultato assume un suo peso. Il Mirto ha festeggiato per la seconda volta di fila e lo ha fatto contro il Rovito per 3-2, pari 1-1 tra Pantere Nere e Catanzaro , 2-2 invece tra Città di Fiore e Cariatese.