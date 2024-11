Al PalaPace la manifestazione organizzata dal portale calabriafutsal.it. Vittoria per le “All Star”. Creaco pallone d’oro 2018. Saccà miglior arbitro

Angelo Creaco è il Pallone D’Oro 2017/18. Il calcettistica del Futsal Polistena è il più votato dagli allenatori di serie C1 con otto voti su quattordici disponibili. Va in archivio quindi la decima edizione del “Noi del Calcio a 5” la manifestazione sportiva organizzata dal portale Calabriafutsal.it e patrocinata dal Comitato Regionale Calabria rappresentato dal delegato per calcio a Giuseppe Della Torre. L’evento curato nei minimi particolari dal Vibo Calcio a 5 del presidente De Siena, ha fatto tappa al “PalaPace” di Vibo Valentia. In città i migliori calcettisti calabresi scelti dai vari allenatori. In sfide vere e spettacolari. Alla fine vincono i ragazzi delle “All Stars”. Al tappeto il “Top C1”. Decisive le reti di Arcidiacono e Durante. Domenico Saccà di Reggio Calabria votato per la seconda stagione consecutiva come miglior “fischietto” calabrese.

Prima gara: “All Stars” – Top C2A 3-1 Marcatori: Russo (A), Iozzino (A), Durante (A), Mummolo (C2)

Seconda gara: Top C1 – Top C2B 3-1 Marcatori: 3 Creaco (C1), Morabito (C2)

Finale: “All Stars” – Top C1 2-1 Marcatori: Pace (C1), Arcidiacone (A), Durante (A)

Pallone d'Oro 2018: Angelo Creaco

Premio Miglior Giovane 'Tito Cusenza' 2018: Simone Mannella