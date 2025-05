Da una battaglia all’altra il passo è breve. La semifinale d’andata contro il Viagrande ha regalato un 6-5 di sostanza in trasferta, un risultato importante e giusto per quanto fatto vedere sul parquet siculo che mette un po’ in discesa la via della Duelle Cetraro verso il grande sogno di disputare la Serie B.

Sabato si andrà sul parquet con due risultati su tre a disposizione, ma guai a mollare la presa proprio perché nel futsal tutto si può tranne che fare calcoli al risparmio. I tirrenici però sanno di poter entrare ulteriormente nella storia e guardano con fiducia al futuro, lo conferma il mister Fabio Cipolla che ha intanto lodato il suo gruppo.

Dopo la pausa tra la fine della stagione regionale e i playoff non era così scontato riattaccare la spina ed essere performanti: «Arrivavamo da un lungo stop – conferma Cipolla – e, guardando alla gara d’andata, siamo stati bravi a gestire la partita soprattutto nei primi minuti di gioco. Quindi faccio un plauso ai ragazzi per l’ottima prestazione, non è stato semplice ricominciare dopo quaranta giorni di stop».

Il risultato dell’andata comunque non inganni, ci sarà comunque da lottare e soffrire: «Nel primo match contro Viagrande siamo stati bravi ad entrare subito concentrati e determinati, portando a casa un risultato positivo che non era per niente scontato. La sfida di sabato la stiamo preparando con serenità. Siamo consapevoli delle nostre qualità sia fisiche che tecniche, ma lavoreremo sicuramente al meglio per portare a casa un altro risultato importante».

L’obiettivo finalissima resta a portata di mano, in caso di superamento del turno sarà affrontata contro la vincente della contesa tra Gorgoglione e Barletta. Ci sarà tempo per pensarci, ora toccherà giocare al massimo la gara di sabato facendo leva sul pubblico di casa: «Lasciatemi dire… finalmente! Giocare in casa partite del genere e con i nostri tifosi sarà un’arma in più – conferma il tecnico – e siamo sicuri sul fatto che ci daranno la spinta giusta per raggiungere la finale».