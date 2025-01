Un sabato con qualche delusione per le calabresi impegnate nel torneo interregionale. Solo la squadra ionica è riuscita a conquistare l’intera posta in palio, pari per il Nausicaa, ko Casali del Manco e Polistena

Non è stata una giornata particolarmente felice per le squadre calabresi di futsal impegnate nei tornei interregionali. Globalmente, le gare di Serie B hanno prodotto una vittoria, un pari e due sconfitte: un po’ troppo poco, anche perché i calcettisti avevano sempre abituato bene i loro tifosi.

L’unica compagine che ha portato i tre punti a casa è stata la Blingink Soverato col 7-3 a Noci contro l’ultima della classe nel girone G. La squadra allenata da Rinaldi resta a tre punti dalla capolista Diaz, che si è imposta 5-0 contro il Casali del Manco. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Cariello nulla ha potuto contro un avversario di grande qualità e ora va data una maggiore attenzione alla classifica: con tanti roster distanziati a pochi punti, basta un filotto negativo per rischiare grosso. Rimane terza in graduatoria invece Nausicaa, gli andreolesi a Brindisi fanno 5-5, un punto che di questi tempi non si butta via, anzi.

Nel Girone H Polistena sconfitto 7-2 dall’Ispica, una trasferta non felice per i rossoverdi, qualche assenza di troppo per i reggini ha pesato sicuramente nell’economia del match di ieri pomeriggio.

Nel 15° turno in Serie C1 le prime tre squadre del torneo hanno vinto tutte seppur con differenze nette sia per le prestazioni che per le difficoltà sul parquet. La Gallinese resta in vetta col 4-3 sulle Pantere Nere Cz: non una gara così agevole quindi per la primatista del torneo contro gli ospiti in lotta per mantenere la categoria. I tre punti, a maggior ragione, sono ancora più da apprezzare per i tanti tifosi del sodalizio reggino.

La Duelle Cetraro, che ha giocato a Paola in campo neutro, ha battuto per 7-0 la Nuova Fabrizio con una cinquina del nuovo acquisto Gerbasi. La società biancazzurra pensa già alla prossima gara di Coppa Italia, in programma martedì contro la Futura Rosolini: «Sarà un’altra sfida importante per i ragazzi di mister Cipolla – commenta la società -, che cercheranno di mantenere l’ottimo momento di forma e continuare il cammino positivo in questa competizione prestigiosa».

Al terzo posto si consolida l’Icierre Lamezia col 6-0 contro Reggio Calabria, uno scontro diretto in zona playoff brillantemente superato da un gruppo giovane e sempre più solido soprattutto tra le mura interne.

Importanti i successi esterni di Rovito e Domanico Sport in trasferta. Gli uomini della Presila si sono imposti con 5-2 in casa della Reghion, il team di Domanico brilla per 4-2 a Mirto. Pari infine nell’ultimo match di giornata col 3-3 tra Cittanova e Cariatese.