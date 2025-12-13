Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, i lupi rispondono con Saponara all’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Vidal. Nel secondo tempo il gol vittoria dei campani firmato da Delmestre
Sconfitta esterna per la Pirossigeno Cosenza sul parquet dello Sporting Sala Consilina nella dodicesima giornata di Serie A di calcio a 5. Il primo tempo termina in parità, con Saponara che risponde al vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Vidal. Nella ripresa il gol decisivo di Delmestre.
La cronaca
Partono forte i padroni di casa che colpiscono un legno con Diaz al primo affondo. Altro palo dei gialloverdi, al minuto 5, centrato da Felipe Mello direttamente da calcio piazzato. Si fanno vedere i lupi al settimo con il tentativo di controbalzo di Fantecele che termina alto. Sfortunata anche la Pirossigeno sul palo colpito da Arrieta all'ottavo minuto. Poco dopo sugli sviluppi di una palla da fermo passano i padroni di casa grazie alla rete realizzata da Vidal.
Ci pensa poi Parisi ad impensierire il collega con un fendente dalla media distanza. Pericolosissimo Vavà, appostato a pochi passi dalla porta. Il suo tap in, sull'assist di Arrieta, sfiora il palo. Al 14' pareggiano i conti i lupi con Saponara, lesto a ribadire in rete dopo che il tentativo di capitan Marchio era stato respinto sulla linea di porta. Non succede nient'altro fino alla sirena che manda le squadre al riposo sul risultato di parità.
Si fa vedere a inizio ripresa Kevin Arrieta ma il suo destro al volo non inquadra lo specchio della porta. Sul capovolgimento di fronte un ottimo Parisi sbarra la strada a Felipe Mello. Al nono ancora l'estremo difensore rossoblù superlativo sul destro angolare di Rossetti. Parisi però non può al minuto dieci sul bolide di Delmestre che riporta in vantaggio il Sala Consilina.
Rischiano grosso i lupi al 14' su un'incertezza di Parisi che spalanca la porta ad Arillo ma il palo salva la squadra di Paniccia. Il tecnico ospite si gioca il powerplay a 5 minuti dal termine e dopo un prolungato possesso palla Arrieta scarica una bomba destinata all'incrocio e respinta da Fiuza con un volo plastico. Vano l'assalto finale della Pirossigeno, che reclama per un probabile fallo di mani in piena area di rigore a pochi secondi dallo scadere. Finisce 2-1 per i campani.
IL TABELLINO
SPORTING SALA CONSILINA-PIROSSIGENO COSENZA 2-1 (pt 1-1)
SALA CONSILINA: Fiuza, Rossetti, Arillo, Felipe Mello, Diaz. Lepre, Foti, Baroni, Jurlina, Vidal, Fatiguso, Delmestre. All. Felipe Conde
COSENZA: Parisi, Bissoni, Marcelinho, Arrieta, Fantecele. Golia, De Brasi, Adornato, Marchio, Bavaresco, Vavà, Saponara. All. Paniccia
ARBITRI: Antonio Dimundo di Molfetta, Matteo Ottaviani di Trieste. CRONO: Tommaso Vallecaro di Salerno.
MARCATORI: 09'14" pt Vidal (S), 14'41" pt Saponara (C), 10'27" st Delmestre (S)
NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo di fronte a circa 300 spettatori. Ammoniti: 04'37" st Rossetti (S), 11'21" st Bissoni (C), 11'53" pt Felipe Mello (S), 19'50" st Arillo (S).