La Pirossigeno Cosenza sbriga la pratica Futura con la rete di Lo Cicero e la doppietta di un sensazionale Marcelinho e si assicura il passaggio del turno in Coppa della Divisione. Cammino spedito dei lupi che dopo aver vinto il triangolare e battuto i reggini, avanzano così ai sedicesimi di finale della competizione nazionale. 1-3 il risultato finale.

Il match

Al Pala Attinà non è solo derby ma c'è anche una sfida nella sfida, il duello a distanza tra i fratelli Parisi: Gianluca a difesa della porta della Pirossigeno, Paolo tra i pali della Cadi Antincendi Futura. Pronti via e dopo appena 4 secondi di gioco Lo Cicero piazza una bomba da centrocampo che sorprende Paolo Parisi. Lupi già in vantaggio. Al 7' Pedrinho ha una buona opportunità per raddoppiare ma l'estremo difensore di casa chiude lo specchio della porta. Ci pensa poi il Parisi della Pirossigeno a sbarrare la strada a Vitinho, lanciato a rete palla al piede.

E' ancora miracoloso il pipelet rossoblù sul tentativo ravvicinato di Kadu al minuto 12. Sfortunata la Futura al 13': Scopelliti raccoglie l'invito di Vitinha e colpisce in scivolata a Parisi praticamente battuto, palo pieno. Ci si avvia verso la parte conclusiva della prima frazione di gioco con Pedrinho che impegna severamente il Parisi per due volte in pochi secondi. La storia si ripete, stavolta però sul sinistro da buona posizione scagliato da Marcelinho. Prima dell'intervallo c'è tempo per assistere all'espulsione diretta di Vitinho, avvistato da uno dei direttori di gara mentre sbraccia in maniera un po' troppo veemente nei confronti di Marchio. Lupi in superiorità numerica, giro palla veloce e Marcelinho la possibilità di prendere la mira ma il suo sinistro è troppo preciso e colpisce il palo. Si va così al riposo sul risultato di 0-1.

Così come era successo nel primo tempo partono benissimo i ragazzi di Paniccia che già dopo 20 secondi si rendono pericolosi con il sinistro di Marchio che si spegne sull'esterno della rete. Subito dopo però è la Futura ad andare vicinissima al gol del pari, intervento prodigioso di Parisi. I padroni di casa si scoprono lasciando la porta sguarnita e Marcelinho non si fa pregare insaccando dalla distanza con un sinistro delizioso. Il pivot brasiliano regala ancora spettacolo con una girata al volo di rara bellezza sulla quale risponde presente Paolo Parisi. Nei minuti finali arrembaggio della Cadi che mette in campo il portiere di movimento e la scelta paga perchè a due minuti dal termine Kadu segna la rete che riaccende le speranze dei padroni di casa. Ci pensa però Marcelinho a chiudere i giochi con un colpo di testa in equilibrio precario su lancio millimetrico di Parisi. Pirossigeno Cosenza al turno successivo, Futura eliminata.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-PIROSSIGENO COSENZA 1-3 (pt 0-1)

FUTURA: Parisi, Scopelliti, Honorio, Mendes, Falcone. Ramondino, Turiano, Torino, Kadu, Vitinho, Melito, D'Agostino. All. Saccà

COSENZA: Parisi, Marchio, Bavaresco, Marcelinho, Lo Cicero. Golia, Adornato, Rosato, Cambareri, Corrado, Pedrinho, Fantecele. All. Paniccia

ARBITRI: Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta, Concetto Fabiano di Messina. CRONO: Antonino Mandaradoni di Soverato.

MARCATORI: 00'04" pt Lo Cicero (C), 00'44" st e 19'48" st Marcelinho (C), 18'00" st Kadu (F)

NOTE: Gara disputata al PalAttinà di Lazzaro (RC) alle ore 19:00 di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 16'46" pt Fantecele (C), 17'58" pt Lo Cicero (C), 17'58" pt Mendes (F), 02'25" Kadu (F), 02'42" st Pedrinho (C), 15'12" st Marcelinho (C). Espulso: al 18'18" pt Vitinho (F).