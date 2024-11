La neonata società napitina inaugura la nuova attività sportiva giovanile. Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale della squadra alla presenza del sindaco, Gianluca Callipo

Lo sport calabrese ha una nuova protagonista. Si chiama Associazione Sportiva Dilettantistica Real Pizzo Santacroce e da qualche settimana fa parte del seguitissimo mondo del calcio a5 giovanile. Una novità assoluta per la città napitina.

Mai nessuno da quelle parti in quel fazzoletto di terra calabrese si era spinto fino al futsal. Un impegno importante partendo dai più piccoli, la base dello sport. Aggregazione e divertimento. Questo l’obiettivo principale, poi l’agonismo. Sotto la guida di mister Carmelo Evoli, nella prima giornata la squadra pizzitana ha espugnato Rombiolo per poi essere sconfitta in casa dal Filadelfia nel turno numero due. Il primo casalingo davanti al pubblico amico. Una festa nonostante il kappò.

Nel giorno della presentazione ufficiale della squadra e dell’intero staff, sugli spalti anche un tifoso d’eccezione. Il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, omaggiato della maglia ufficiale dal presidente del Real, Francesco Santacroce.