I rossoneri cosentini espugnano Castel Volturno 5-2, mentre i catanzaresi superano in casa la GEAR Piazza Armerina 5-3, muovendo la classifica e restando in corsa per la salvezza.
Due vittorie importanti per le calabresi nella nona giornata (ultima del girone d’andata) del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Il Città di Acri espugna il PalaDomitia di Castel Volturno, battendo 5-2 il Junior Domitia, mentre la Blingink Soverato vince in casa per 5-3 contro la GEAR Piazza Armerina.
Al PalaDomitia, l’Acri pareggia con Martinez l’iniziale vantaggio dei locali. Al gol di Martinez, autore di una doppietta, si aggiungono le reti di Scervino (2) e Frassetti, che fissano il risultato sul 5-2 finale. Con i 3 punti il Città di Acri aggancia in classifica proprio i campani e resta in piena corsa salvezza, in attesa di una nuova trasferta in casa dell’Eur Roma.
Vittoria interna per la Blingink Soverato grazie a un Piovesan devastante con 4 gol, supportato dalla rete di Ecelestini, che consentono ai padroni di casa di avere la meglio sulla GEAR Piazza Armerina. Catanzaresi che restano in fondo ma muovono la classifica, agganciando l’Eur.
In graduatoria, il Città di Acri sale a quota 10 punti, mentre la Blingink Soverato si porta a 9 punti. Entrambe le calabresi hanno tutte le carte in regola per centrare la salvezza.
I risultati del nono turno
Junior Domitia – Città di Acri 2-5
Blingink Soverato – GEAR Piazza Armerina 5-3
Eur -1983 Roma 3Z History 0-3
Messina Futsal – Futsal Mazara 2020 3-2
Regalbuto Futsal – Marsala Futsal 2012 5-4
La classifica
Messina Futsal 19
Futsal Mazara 2020 18
GEAR Piazza Armerina 16
Marsala Futsal 2012 14
Regalbuto Futsal 13
Città di Acri 10
Junior Domitia 10
1983 Roma 3Z History 10
Blingink Soverato 9
Eur 9
Il prossimo turno
Eur – Città di Acri
Junior Domitia – 1983 Roma 3Z History
Messina Futsal – Blingink Soverato
Marsala Futsal 2012 – Futsal Mazara 2020