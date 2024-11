I calcettisti calabresi tornano in campo con nuove motivazioni. In Serie B, ottima occasione per le squadre joniche di confermare il loro ottimo momento di forma. In Serie C, invece, il riposo di Cetraro potrà svelare chi sarà la sua diretta antagonista nel prossimo futuro

Sarà un altro sabato intenso per le squadre calabresi di calcio a cinque impegnate in Serie B. Nei tornei interregionali l’ottimo momento di forma è evidente, negli ultimi due turni l’en plein di vittorie è stato ampiamente meritato. Chissà che non possano ripetersi le compagini calabresi impegnate nel girone G, partendo intanto dalla Blingink Soverato che potrebbe staccarsi da sola in testa alla classifica. È a 16 punti in classifica insieme ai pugliesi del Diaz, ma quest’ultimo riposerà: un’ottima occasione per Piovesan e compagni di raggiungere la vetta solitaria, cercando i tre punti a Carovigno contro quella che è attualmente la peggiore difesa del campionato.

Da un estremo all’altro, il miglior attacco del Nausicaa sarà chiamato alla trasferta sul parquet del Ferrandina, ultimo in classifica ma non per questo già domo, come dimostrato sette giorni fa proprio a Soverato. Per gli andreolesi ottenere la sesta vittoria consecutiva sarebbe il massimo per restare sempre più attaccata alle zone altissime. Casali del Manco invece affronterà il Noci, un avversario non impossibile per altro già sconfitto dalle altre due calabresi di questo gruppo. Nel girone H, invece, il Polistena osserverà un turno di riposo, la squadra rossoverde in sei giornate ha collezionato 12 punti e, in base ai risultati del torneo a prevalenza sicula, resterà comunque in zona play off.

In Serie C1 un altro riposo eccellente sarà quello della Duelle Cetraro, una squadra che ha sbagliato ben poco in campionato: le ha vinte tutte, a eccezione del match contro la Gallinese, che giocherà contro l’Icierre Lamezia. Sarà senza dubbio il big match dell’ottavo turno, i reggini con una vittoria raggiungerebbero proprio Cetraro in graduatoria, i lametini vorranno riscattarsi e tentare l’aggancio al secondo posto. Nelle altre partite, umori contrapposti un po’ dovunque. Città di Fiore-Reghion metterà a confronto i silani in un ottimo momento di forma contro i reggini che hanno esonerato Iracà (è il primo cambio stagionale del torneo). Catanzaro-Rovito metterà in ballo punti pesanti per la salvezza, così come Nuova Fabrizio-Cariatese: la squadra di casa, al momento, dovrà pensare alla zona calda per poi tentare una grande rimonta verso l’alto. Cittanova e Reggio Calabria invece vorranno alimentare sogni playoff nei palazzetti del Mirto e della Farmacia Arturi.