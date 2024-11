Due le città calabresi interessate dall’iniziativa motociclistica nazionale: Castrovillari e Bagnara. Il vicesindaco Mario Romeo: «Opportunità per il territorio»

La città di Bagnara si impegna al rilancio dell’economia turistica, sfruttando le potenzialità inespresse del territorio. Con la stagione estiva alle porte l’amministrazione guidata dal sindaco Gragorio Frosina sta lavorando alacremente per garantire una stagione ricca di iniziative e in grado di attrarre flussi turistici. Lo riporta una nota inviata alla stampa.

La tappa a Bagnara

Uno dei primi traguardi raggiunti è l’inclusione di Bagnara come tappa del “Genova – Palermo ride Italy”, non un semplice viaggio, ma un gran tour motociclistico unico ed entusiasmante che farà conoscere ed attraversare l’Italia da nord a sud, percorrendo una parte della dorsale appenninica ed una parte di costa, quella a strapiombo sul mare (foto dal sito ufficiale dell'evento sportivo). Solo due le tappe calabresi (l’altra a Castrovillari) e Bagnara si è aggiudicata questa grande vetrina e opportunità entrando in quei 2.300 km made in Italy, tra strade da sogno, bellezze artistiche e panorami mozzafiato. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione su input del vicesindaco Mario Romeo e della consigliera delegata allo sport Concetta Zoccali.

Un’opportunità per la Calabria

«Questo tour darà l’opportunità di fare conoscere le meraviglie del nostro paese – ha confermato il vice sindaco Mario Romeo – che accoglierà i partecipanti e gli appassionati nei luoghi più belli e suggestivi della città. Questa tappa si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica e sponsorizzazione del territorio che consentirà a Bagnara di vivere una stagione estiva ricca di eventi tali da attirare turisti e intrattenere piacevolmente anche i cittadini. Dobbiamo credere e puntare fortemente sul turismo – ha concluso Romeo – perché è da qui che passa la rinascita del nostro paese. Bagnara merita di tornare a splendere e l’amministrazione sta lavorando per raccogliere tutte le occasioni di rilancio e riscatto per la città».



Le date

La Genova-Palermo in moto è un’esperienza unica, in particolare, per Bagnara è prevista la sesta tappa con arrivo giovedì 3 maggio (il 3 maggio la partenza è da Castrovillari) intorno alle 18 e la ripartenza venerdì 4 maggio dalle 7.30 in poi. Gestire bene questi eventi nazionali e mirare ad attrarne anche di livello internazionale è una priorità per promuovere un territorio che per troppo tempo è rimasto in ombra e che ha tutte le carte in regola per attrarre flussi turistici importanti.