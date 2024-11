Era nell’aria ed ora c’è (quasi) l’ufficialità: il Crotone si prepara a poter diventare normale a 4 gare dal termine della regular season reintegrando (l’ex) capitan Gigliotti e D’Errico. Il segnale decisivo è preannunziato dai social, che oramai sono diventati croce (spesso) e delizia (a piacere) di situazioni apparentemente complicate. Si ricorderà come il presidente Gianni Vrenna, con l’arrivo di Silvio Baldini, diramò dictat per quegli stessi calciatori che sembravano troppo legati a mister Zauli che poi fu richiamato a furor di risultati pessimi ribaditi nonostante la messa fuori rosa di D’Errico ed appunto capitan Gigliotti

Ieri sera il francese ha “aggiustato” il suo italiano su Instagram ammettendo che avrebbe «dovuto esprimere in maniera diversa alcune considerazioni ed usare termini più appropriati per spiegare un momento di difficoltà che speravo solo di superare insieme, restando tutti uniti». Era la conferenza post sconfitta interna contro il Giugliano dove aveva comunque candidamente detto che almeno con Zauli si pareggiava. In quella successiva di mister Baldini, si apprendeva che D’Errico non mangiava insalate e dunque non dimagriva per rientrare e che Dini non c’entrava nulla (per poi sparire dai radar dei titolari anche al rientro di Zauli).

La corsa ai play-off

Un caos autolesionistico che a quattro giornate dal termine deve necessariamente essere messo da parte anche perché i play off si devono ancora guadagnare, ancora prima che diventare una speranza di promozione. Il Crotone è nono a 48 punti con dietro Foggia (45), Audace Cerignola (44) e Sorrento (42). La squadra di Lamberto Zauli vincendo la gara con il Brindisi oramai quasi retrocesso, dovrà guardare a cosa faranno le avversarie per garantirsi almeno l’ultima piazza utile del decimo posto, visto che alle ultime tre avrà, in ordine, la trasferta in casa della capolista a Castellamare di Stabia, poi l’ostico Monopoli in casa e l’altra terribile trasferta ad Avellino nell’ultima gara di campionato. Il Foggia, invece, avrà la prossima in casa contro la Casertana, poi Potenza in trasferta, Cerignola in casa per terminare con la trasferta a Teramo contro il Monterosi. Sembra decisamente e pericolosamente meno arduo il compito sia del Cerignola (che va in casa del Picerno per poi ricevere il Francavilla, andare a Foggia e terminare in casa contro il Giugliano oramai già quasi certo di play off) che del Sorrento (che riceve prima il Latina, va poi a Brindisi per ricevere dopo il Catania e terminare in casa della Casertana che invece è già oggi qualificata ai play off matematicamente).

Anche queste argomentazioni oggettive che devono far convincere tutti, anche quei tifosi col muso storto, che poter contare su due calciatori, certamente tra i più esperti, come Gigliotti e D’Errico, non possono che tornare utilissimi ad una causa che, ancora, ha delle carte da giocarsi per ribaltare completamente i destini di una stagione che, al momento, sembrano dare torto alla società dei Vrenna.

Il messaggio di Guillaume Gigliotti dedicato a città e tifosi rossoblù:

«Amo questa città, la vivo tutti i giorni con la mia famiglia e amo questi colori e questa società e mai avrei voluto mettere in difficoltà qualcuno che la rappresenta, né tantomeno i miei compagni, tutti bravi ragazzi». Inizia così il lungo messaggio di Guillaume Gigliotti dedicato a città e tifosi rossoblù. «A mente fredda però capisco, a maggior ragione da capitano, che avrei dovuto esprimere in maniera diversa alcune considerazioni ed usare termini più appropriati per spiegare un momento di difficoltà che speravo solo di superare insieme, restando tutti uniti».

«Per questa ragione, dopo averlo fatto di persona con chi ne ho avuto la possibilità, ci tengo a scusarmi pubblicamente prima di tutto con la società, con questa famiglia che mi ha dimostrato immensa fiducia richiamandomi qui una seconda volta dopo la splendida promozione conquistata insieme, ma anche con i miei compagni e con i tifosi, che hanno sempre sostenuto me e tutta la squadra. Da parte mia ho continuato ad allenarmi con passione e serietà perché in cuor mio spero di poter dimostrare i miei sentimenti sul campo, - conclude Gigliotti - dando tutto me stesso per scrivere un finale positivo di questa stagione. #ForzaSquali»