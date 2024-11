Dopo un avvio di campionato non certamente positivo la posizione del tecnico è in discussione. Oggi pomeriggio le parti si incontreranno

Potrebbero esserci scossoni in panchina in casa Gioiese. La posizione del tecnico Alessandro Caridi è infatti al vaglio della società. Pomeriggio è previsto un incontro fra la dirigenza e lo stesso allenatore che, ovviamente, non può essere l'unico responsabile di questa situazione. Dopo sette giornate di campionato, infatti, la squadra è attualmente al terzultimo posto in classifica a quota 3 punti (una vittoria e sei sconfitte), insieme al Portici e davanti solo al Castrovillari, ultimo in graduatoria a zero punti.

Da ore a Gioia Tauro si parla di un possibile esonero del tecnico e circolano i primi nomi per la sostituzione. Tra questi c'è Benito Carbone. Ma non è da escludere che le parti trovino una soluzione positiva e quindi che Caridi rimanga alla guida della squadra. Il fatto, però, di dover incontrare la società, significa che la posizione dell'allenatore è ovviamente a rischio. D'altronde certi spifferi vanno in questa direzione. Sono sicuramente ore di confronti e di colloqui fra i vari dirigenti che, in questi casi, devono trovare una soluzione univoca e condivisa.

Per quanto riguarda il Lamezia Terme, invece, in pole per diventare il nuovo allenatore al posto di Vanzetto c'è Renato Mancini. Tra gli altri nomi per la panchina dei lametini ci sono Ferraro e Marra.