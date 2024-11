Tris degli uomini di Mancini griffato Mesker, Montefusco, Ferrè. Il centrocampista ha inoltre sottolineato l'ottimo approccio alla gara messo in campo dai suoi compagni

Buona la prima per la Gioiese. Nel match d'esordio che, difatti, apre la stagione calcistica 2024/2025 i viola si impongono in trasferta con un secco 0-3 contro Polisportiva Caraffa per la gara di Coppa Italia dilettanti.

Al centro sportivo federale di Catanzaro, domenica, le cose si sono incanalate subito sul giusto binario per gli uomini di mister Renato Mancini. Tramite un'aggressione alta i pianigiani hanno scandito lo spartito del match. Di fronte, si sono ritrovati una buona squadra di Promozione come il Caraffa, che si è dovuta arrendere al maggior tasso tecnico degli ospiti.

In gol Meskar sul finire del primo tempo, raddoppio nella ripresa di Montefusco sugli sviluppi di un calcio d'angolo e suggello definitivo di Ferré su azione ben avviata da Staropoli. Attendendo l'avvio del campionato di Eccellenza, i pianigiani, per quanto prevede il format della fase regionale della coppa, osserveranno un turno di riposo per poi ospitare domenica 8 settembre l'altro club inserito nel triangolare, l’Atletico Maida.

Guerrisi: «Solo con il sacrificio si ottengono i risultati»

«Abbiamo avuto un ottimo approccio – afferma ai nostri microfoni l'esperto capitano della Gioiese, nonché uomo cardine del centrocampo, Ferdinando Guerrisi –. La prima partita ufficiale non è mai semplice, specialmente se non viene affrontata con il giusto piglio. Sono contento dei miei compagni. Siamo un bel gruppo, in cui tutti si stanno integrando bene. Bisogna migliorare sempre, ma già si intravedono tante cose positive. Il nostro compito è lavorare assiduamente, poi il resto lo dirà il campo. Solo con il sacrificio si ottengono i risultati. Personalmente resto sempre a disposizione del mister, una persona eccezionale, che ho già avuto a Locri».

Infine, il capitano viola, leader del gruppo, a nome suo e della squadra, ci tiene in particolare a dedicare la vittoria al presidente Filippo Martino, che proprio domenica ha festeggiato il compleanno.