La Gioiese ritorna in campo dopo aver osservato un turno di riposo nella passata giornata del campionato di Serie D. Domani, affronterà in trasferta il Città di Sant'Agata, squadra di medio-alta classifica, che con i suoi 20 punti viaggia in tranquillità a ridosso della zona playoff. La novità è l’annuncio da parte del club del ritorno alla guida tecnica di mister Alessandro Caridi. Sarà lui a riprendere le redini della squadra, dopo esser stato costretto due mesi fa a cedere il timone a mister Franco Viola.

Il ritorno di mister Caridi

Nella settimana trascorsa è avvenuto un incontro con i vertici societari che ha dato fumata bianca, anche in virtù del fatto che il tecnico fosse già sotto contratto. Quindi sarà lui a continuare la stagione. Bisogna capire se al seguito porterà qualche uomo di fiducia o se in questa sessione di calciomercato, iniziata a dicembre, la squadra verrà rimpinguata con qualche elemento. Dopo l’azzeramento delle cariche societarie, si è scelto di proseguire il cammino in campionato nominando come direttore generale l’esperto Gioiese Doc Domenico Bagalá, il quale sarà coadiuvato da Nicola Esposito e Antonino Laganà.

Per quanto riguarda la partita di domani, sicuramente sarà in salita per la compagine pianigiana, con il pronostico decisamente dalla parte dei siciliani. I Viola arrivano al match dopo due allenamenti settimanali, in cui al “Cesare Giordano “sono scesi in campo i pochi calciatori che sono rimasti in organico, tra cui tantissimi under e parte della juniores. I senatori del nuovo ciclo si sono accasati altrove, dopo aver rescisso consensualmente il contratto con la società.

Non hanno faticato a trovare un nuovo club disposto ad accoglierli, poiché molti di loro sono profili di valore, basti pensare ai vari Ianní, Scalon, Orazzo, Corso, Ruffino, Ielo, De Marco e qualcun altro. Ciò acuisce il rimpianto nei tifosi, che constatano che bastava qualche altro innesto, magari in zona offensiva, per condurre un altro tipo di campionato. Nelle condizioni attuali, per la squadra di Gioia Tauro sarà difficile sperare di conquistare punti fino alla fine. Comunque, la società è intenzionata a finire con dignità il torneo, quindi ad arrivare a fine stagione e poi si valuterà. I tifosi ormai sono rassegnati al destino che li attende, ma fieri delle della propria storia, con amore incondizionato verso la Maglia seguono costantemente le sorti della squadra.