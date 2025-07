Dopo le tribolazioni societarie e l'avvento di una nuova dirigenza, la Gioiese riesce ad iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza. Non era un risultato affatto scontato, anzi. L'obiettivo è stato raggiunto con l'impegno di tutti i sostenitori della centenaria squadra di calcio di Gioia Tauro, l'abnegazione del presidente pro tempore Nicola Pulimeni e del suo staff e la tenacia dell'amministrazione comunale.

«Dopo tante peripezie, anche se non esattamente come avevamo immaginato, siamo arrivati all'iscrizione – dichiara ai nostri microfoni il presidente Nicola Pulimeni –. Purtroppo, per il ritardo dei documenti ricevuti da parte della vecchia società, non è stata fatta la scissione della partita Iva e si è dovuto procedere alla registrazione con la denominazione Gioiese 1918, in attesa del parere della Figc da Roma, che poi autorizzando la procedura dovrebbe passare tutto alla nuova Polisportiva Gioiese. Quindi, in ogni caso la società continuerà in Eccellenza con la matricola 34040. Le vertenze comunicate dalla Lega sono state tutte pagate. Adesso, l'obiettivo è rafforzare la società che deve ripartire da zero. Ovviamente, si attende che si completi l'iter, poiché non possiamo accettare i debiti che vanta la vecchia partita Iva. Per non perdere la categoria, ci siamo iscritti così, ma necessita la scissione. C'è un accordo verbale con diversi calciatori, procederemo con i contratti appena avremo il parere della FIGC, spero di risolvere il tutto entro un paio di giorni».

Per raggiungere questo primo, bramato, traguardo è stata fondamentale l’attività dell’amministrazione comunale. Grande soddisfazione «per aver chiuso questa partita» è stata manifestata dall’assessore allo sport Totò Parrello che, insieme al sindaco Simona Scarcella, si è prodigato incessantemente al fine di garantire il calcio a Gioia Tauro.

«L'iscrizione al campionato di Eccellenza della Gioiese era una sfida che questa amministrazione ha accettato per il bene del club, per il bene della città, e soprattutto per riconoscere a tutti i tifosi il merito di averci creduto sempre e comunque nonostante le difficoltà – ha dichiarato il sindaco Simona Scarcella –. La Gioiese 1918 rappresenta un simbolo storico della nostra comunità, un simbolo di sport, di condivisione e di unione, al di là di ogni tipo di ideologia. Era un dovere dell'amministrazione comunale far di tutto affinché fossero superate le difficoltà. Ora è il momento, invece, che tutta quanta la città riscopra questo amore per la Gioiese e lo testimoni con i fatti, contribuendo con poco a far sì che tutte le difficoltà finanziarie vengano appianate».

Un contributo importante alla causa Gioiese è fornito dal nuovo comitato “Innamorati della Gioiese”: circa 40 sostenitori viola che si adoperano per trovare fondi e sponsor.

«Mi sento di fare un appello a tutti i cittadini, non soltanto ai tifosi – esorta Simona Scarcella –. È importante portare avanti il lavoro del Comitato “Innamorati della Gioiese”, aiutarli con un piccolo contributo e, soprattutto, andare tutti ad assistere alle partite e sostenere la squadra con l’acquisto dei biglietti. Nel nostro cuore sempre e comunque il viola della Gioiese».