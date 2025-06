Parte l’azionariato popolare per sostenere la Gioiese. La squadra di calcio di Gioia Tauro potrà contare sul costante e concreto supporto del nuovo comitato “Innamorati della Gioiese”. Il direttivo del gruppo, che si è costituito ufficialmente nella sala consiliare comunale, è composto dal presidente, Antonio Bruno; vicepresidente, Francesco Iannì; segretario, Nicola Cutrí; tesoriere, Fulvio Pinto.

Ad oggi, sono circa 40 i tifosi uniti nel progetto. Si mira a contribuire nel corso della stagione con una quota minima di 50 euro al mese o con il reperimento di sponsor.

«Finalmente, dopo i tentativi malriusciti del passato, mette le basi questo comitato di sostegno alla nostra amata squadra - ha spiegato, attraverso calciogioiese.com, Domenico Bagalá, uno dei promotori del comitato-. Proveremo in tutti i modi a dare un supporto importante a questa nascitura società e a chi sta cercando di non far morire la Gioiese. Il comitato è aperto a tutti, soprattutto a chi vuole lavorare per la Gioiese e non vuole utilizzare lo sport e la maglia viola solo per avere un pennacchio o farsi pubblicità. Pertanto, invitiamo tutti gli sportivi a voler partecipare a avvicinarsi a noi, chiedere informazioni. Non sarà per forza di cose necessario fornire il contributo economico diretto, ma si potrà aiutare la squadra anche impegnandosi a reperire sponsor oppure dando fisicamente una mano fattiva alla gestione quotidiana della squadra».