«Abbiamo risolto». Con grande soddisfazione, il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella ha comunicato ai tifosi della squadra di calcio della città, la Gioiese, che l’ex presidente Martino ha inviato ufficialmente tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Eccellenza. Un’ottima notizia per i sostenitori viola.

Nell’ultima conferenza stampa, tenutesi nella sala consiliare per chiarire la situazione del club, il nuovo presidente pro tempore Nicola Pulimeni aveva annunciato di esser pronti a formare la nuova società Polisportiva Gioiese, con l’intento di conservare la matricola 34040. Per salvarla l'unico documento che mancava, che teneva ferma tutta l’operazione, era quello che adesso è stato consegnato dalla vecchia presidenza. Ora, il 20 luglio, con l’aiuto degli sponsor, del comitato “Innamorati della Gioiese”, e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della compagine pianigiana, si dovrà procedere all’iscrizione della squadra al massimo campionato calcistico regionale, costituire la rosa e affidarla a un allenatore, con mister Dal Torrione in vantaggio su tutti.

«Un altro ostacolo superato, un’altra sfida vinta – ha esultato il sindaco che insieme all’amministrazione comunale si è battuta per raggiungere questo risultato -. Un sentito ringraziamento va al dottore commercialista Carmelo Parrello, il cui altissimo supporto professionale è stato determinante per risolvere tutte le complesse questioni burocratiche. Un grazie speciale anche al vicesindaco Totò Parrello, che non solo ha fatto l’impossibile, ma anche di più. Il suo impegno concreto e costante ha rappresentato un aiuto fondamentale in un momento cruciale per la società. Ora guardiamo avanti, con entusiasmo e determinazione, sempre con la Gioiese nel cuore. Crediamoci fino in fondo».