Per informare la città e chiarire la situazione attuale della squadra di calcio della Gioiese, si è svolta una conferenza stampa pubblica a Gioia Tauro. Presenti nella sala consiliare: il presidente pro tempore Nicola Pulimeni con il suo vice Fulvio Pinto, l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Simona Scarcella e l'assessore allo sport Totò Parrello, rappresentanti del Comitato "Innamorati della Gioiese" e dei tifosi capeggiati dal gruppo “Ultras Viola 01”.

«Siamo pronti per formare la nuova società Polisportiva Gioiese - ha spiegato Pulimeni -. Siamo qua perché la matricola 34040 deve vivere. Per salvarla l'unico documento che manca, che ci tiene bloccati, ci deve essere consegnato dalla vecchia presidenza, da chi ha gestito la contabilità. Speriamo di averlo in tempi brevissimi. Superata questa fase, ci stiamo muovendo per costituire la rosa e valutare un tris di allenatori, con priorità a mister Dal Torrione».

Il presidente pro tempore ha tranquillizzato i tifosi, affermando di avere tutte le capacità per svolgere un buon campionato di Eccellenza, sopra la metà classifica. Ha espresso gratitudine ai commercialisti Rocco Tilotta e Giuseppe Serrao per il supporto fornito, al fine di riuscire a risolvere i problemi burocratici. La scadenza per l'iscrizione è fissata al 20 luglio, data in cui occorrerà una liquidità di 40 mila euro.

Il sindaco Simona Scarcella, intanto, ha contattato chi aveva effettuato le vertenze per contrattare e ridurre di molto gli importi. Il primo cittadino ha ringraziato Nicola Pulimeni per il prezioso lavoro svolto in questa fase di transizione e gli sponsor De Masi e Mammoliti per l'aiuto economico. Importante risulta anche il contributo fornito dai circa 40 tifosi del comitato "Innamorati della Gioiese" presieduti da Antonio Bruno, i quali si stanno impegnando nella ricerca di sponsor e raccolta fondi.

«In questo momento dobbiamo dimostrare unità - ha dichiarato Simona Scarcella -. La fase più difficile è superata. Quando sarà ufficializzata l'iscrizione siamo fiduciosi di trovare altri sponsor. È giusto che siano più persone ad occuparsi della Gioiese ed è sbagliato riporre tutto nelle mani di una sola persona».



Il sindaco, supportata dall'assessore allo sport Totò Parrello, ha chiarito che verranno svolti con urgenza imminenti interventi allo stadio Polivalente "Stanganelli". Verranno ripristinati il manto erboso, il sistema di irrigazione, di illuminazione, resi agibili spogliatoi, spalti e bagni. Simona Scarcella ha comunicato di aver preso un appuntamento con i vertici di Mct del porto di Gioia Tauro per ottenere un contributo importante per la Gioiese.