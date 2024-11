È stato un punto di riferimento per l'intero ambiente, contribuendo alla conquista del triplete nella passata stagione. Ma quest'anno in Serie D qualcosa si è inclinato

In casa Gioiese è un periodo di assestamento. Dopo l'azzeramento delle cariche societarie, la rescissione dei contratti di vari calciatori e la separazione delle strade con Mister Franco Viola, a partire da oggi, con effetto immediato e irremovibile, si dimette per motivi personali dalla carica sportiva di Direttore generale, Gino Ventra. Un uomo con i colori Viola tatuati nel cuore, da sempre vicino alle sorti della squadra della città. Un gioiese Doc, pacato e vulcanico allo stesso tempo; autore insieme al popolo viola, staff tecnico e calciatori, della trionfale passata stagione calcistica in Eccellenza, culminata con il triplete. Un punto di riferimento per l'intero ambiente. Anche di tasca propria ha contribuito in modo concreto al sostentamento del club, senza mai tirarsi indietro.

Era tornato nel calcio nel 2018 nell'entourage metaurino guidato da Avella, in seguito la parentesi di 2 anni con la Saint Michel, per poi ributtarsi a capofitto nell'esperienza con la Gioiese, che per lunghi tratti è stata la sua creatura. Quest'anno in Serie D qualcosa si è inclinato. Per varie vicissitudini, di cui ha sofferto anche la squadra, si è arrivati a questo punto. Ventra lascia con rammarico e soddisfazione di aver dato tutto se stesso per la Gioiese. Sicuramente, la passione che ha per il calcio lo porterà a non stare lontano dai rettangoli di gioco, magari sposando la causa di altre compagini cittadine. Ma una cosa è certa, Gino Ventra resterà sempre un cuore Viola e amico del club.

La compagine della Piana continuerà il suo percorso nel campionato di Serie D e sicuramente a breve annuncerà i nuovi incarichi. Intanto, i Viola esprimono sentimento di cordialità nel comunicato ufficiale rivolto alle dimissioni del Dg Ventra: «La Asd Gioiese 1918 informa che, per motivi personali, il direttore generale Gino Ventra rassegna le dimissioni dall'incarico. Una figura importante, tra gli artefici dello storico triplete dell'anno scorso, che ha rivestito il proprio ruolo con competenza, professionalità e passione. La Società porge a Gino Ventra un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e i successi conseguiti insieme, augurandogli le migliori fortune per il futuro».