Felice Melchionna non è più il direttore sportivo della Gioiese. È questa la notizia piombata come un fulmine a ciel sereno nelle mattinata di oggi, e proprio a ridosso del match in casa della capolista Vigor Lamezia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza. Proprio ieri, lo stesso Melchionna aveva parlato in esclusiva ai microfoni di LaC News24 ribadendo gli obiettivi del club viola che finché avrà la sottile speranza lotterà per un posto nei play off.

Le parole di Melchionna

Proprio a seguito di tali dichiarazioni, dunque, qualche ora fa, è apparso il comunicato sulle pagine social della squadra che annuncia le dimissioni con decorrenza immediata del ds. Melchionna, a seguito di quella nota, ha rilasciato una dichiarazione a LaC News24: «Ringrazio il presidente, i dirigenti e tutta la società per la fiducia dimostratami in questi mesi, ma per motivi strettamente personali sono costretto a interrompere il mio rapporto collaborativo con questa importante e blasonata compagine. Un saluto affettuoso lo rivolgo anche a tutti i tifosi e gli sportivi di Gioia Tauro. Purtroppo motivi personali mi impediscono di essere costantemente presente con la squadra e dunque non svolgerei correttamente il mio ruolo. Ciò però non deve macchiare quanto di buono fatto in questi mesi che è sotto gli occhi di tutti e soprattutto dopo il mio arrivo, dal momento che da fine ottobre abbiamo conquistato 35 punti. Fino a ieri potevo dare certezze sul mio conto, ma per quel che riguarda la squadra non più, non essendo un tesserato».