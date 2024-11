Settimana tribolata per la squadra viola che sta cercando di superare le difficoltà societarie con il supporto dei tifosi. Domani alle 14.30 la sfida in zona play-out con la compagine napoletana

Settimana logorante quella vissuta dalla compagine viola. Le vicissitudini societarie hanno creato uno scossone, dal quale, però, sembra stia rifiorendo l’interesse verso la squadra e pare abbia messo in moto le risorse migliori dell'intera città. Tanti, dopo l’assemblea pubblica di mercoledì scorso, in cui si è discusso per trovare soluzioni a sostegno del club in difficoltà, si sono fatti avanti per contribuire. Società che si è imposta di avere come parole d'ordine: lavoro, chiarezza e trasparenza. Molti, anche rimanendo anonimi, stanno versando somme in aiuto della squadra della città di Gioia Tauro, dimostrando amore smisurato verso la gloriosa maglia Viola. Ciò fa ben sperare la dirigenza, con a capo il presidente Cesare Raso.

Entourage societario e tifosi remano verso un’unica direzione, mirando a mantenere la categoria. Il supporto dei tifosi, ancor di più in questo periodo, si sta rivelando fondamentale. Anche tifosi di altre realtà calabresi stanno collaborando economiche, inviando piccole somme, per far risalire la china al club viola. Ed è un fatto eccezionale. Gli sportivi, ad ogni latitudine, si stanno muovendo per cercare di far riemergere la Gioiese. Dimostrazione che lo sport ha il potere di unire. La squadra, durante la settimana trascorsa, si è sempre allenata regolarmente.

Guidata da Mister Viola, si è preparata ad affrontare l'importante trasferta di Portici. Nonostante i rumors, sembra che il gruppo si sia chiuso a riccio, compatto, lavorando con la solita intensità. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie D, le aquile della piana affronteranno un team che lotta con loro in zona playout, e contro cui dichiarano di scendere in campo per fare risultato. La classifica deficitaria lo impone, così come il morale dell'intero ambiente. Oggi si partirà in autobus alla volta del Comune dell'hinterland napoletano. Il match è previsto domenica alle ore 14:30 presso lo Stadio "San Ciro" di Portici (Na).