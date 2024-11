Alla compagine reggina non bastano i recenti innesti e il nuovo staff in panchina per invertire la tendenza negativa

La Gioiese non riesce ad invertire la rotta né tantomeno a correggerla e cade per l'ennesima volta in casa. Il Real Casalnuovo autorevolmente fa suo il match con il risultato di 0-2.

La gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D si è disputata al “Lopresti” di Palmi. Lo stadio di Gioia Tauro continua ad essere indisponibile. Per i viola c’è da segnalare la seconda presenza in panchina del nuovo allenatore, il reggino Francesco Arcidiaco, affiancato dal preparatore dei portieri ex Acr ed Fc Messina Davide Messina e dal preparatore atletico Antonino Ollio ex Reggina, San Luca e Palmese.

Il Real Casalnuovo ha sfruttato il turno infrasettimanale per far riposare alcuni atleti. La Gioiese è scesa in campo con molti giovani, tra cui qualche nuovo innesto, cominciando dal portiere Tammaro. Diversi calciatori acquistati ultimamente non hanno potuto prendere parte all’incontro, poiché in attesa di transfer, e si sono accomodati in tribuna.

Primo tempo

La gara nei primi minuti si è svolta sulla mediana, senza spunti degni di nota. Al 17’ la prima occasione l’ha costruita Piga, con un’ottima incursione sulla sinistra si è liberato di un paio di avversari e, accentrandosi sul destro, ha tirato di poco a lato.

Al 24’ Sarno (l’ex bambino prodigio del Torino, costato allora, a fine anni novanta, a soli dodici anni, centinaia di milioni) colpisce il palo con una splendida punizione di sinistro battuta da posizione defilata. Al 30’ i campani hanno un’altra chance di passare in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sgambati incorna di testa a colpo sicuro, ma la sfera esce di poco. Al 36’ Sarno sblocca il risultato raccogliendo un cross tagliente di pregevole fattura proveniente dalla sinistra e depositando in rete da pochi passi.

Secondo tempo

Nei primi minuti della ripresa il Real Casalnuovo ha due buone opportunità di testa su calcio d’angolo, cogliendo la traversa e con Dicorato spedendo fuori di poco. Tra il 15’ e il 18’ Vivacqua, ancora per i granata, si rende protagonista di due belle giocate, ma trova il portiere pianigiano Tammaro a sbarrargli la strada: prima su un pallonetto a tu per tu e dopo su sforbiciata da dentro l’area.

Al 25’, Dicorato raddoppia con un facile tocco da sottomisura, dopo un abile fraseggio al limite dell’area dei suoi, che hanno liberato l’uomo sulla corsia destra, il quale ha messo in mezzo una palla rasoterra da spingere in rete. Al 30’ da segnalare il primo tiro in porta per la Gioiese, dalla lunga distanza con Sanchez, ma che non impensierisce il portiere ospite. Sulle battute conclusive Pinna calcia forte sul primo palo, servito con un tocco felpato dal subentrato ex Reggina il brasiliano Reginaldo, ma l’estremo difensore viola Tammaro si fa trovare ancora pronto.

La gara termina dopo pochi minuti di recupero. Il Casalnuovo ormai è una certezza di questo torneo e si assesta in piena zona playoff in quarta posizione con 36 punti. La Gioiese è sempre più ultima in classifica con soli 4 punti e insegue disperatamente il treno playout, che vede il Castrovillari distante cinque lunghezze a quota 9 e le altre squadre allontanarsi.

Il tabellino

Gioiese 0, Real Casalnuovo 2

Gioiese: Tammaro, Maressa, Cissokho, Mandaglio, Montefusco, Messaggi, Armani, Toscano, Sanchez, Di Maggio, Miceli. In panchina: Lando, Damato, Di Pinto, De Rosa, Foti, Latella. All. Arcidiaco

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Carnevale, Bucolo, Sarno, Pezzi, Buchicchio, Sgambati, Vivacqua. In panchina: Viola, Pinna, Ruggiero, Castellano, Reginaldo, Camorani, Cannavaro M., Cannavaro A., Caropreso. All. Esposito

Arbitro: Costanzo Cafaro sez. Alba-Bra, coadiuvato da Stefano Allievi sez. San Benedetto Tr. e Marco Marchesin sez. Rovigo

Marcatori: 36’ pt Sarno, 25’ st Dicorato