La multinazionale Gioiese prende sempre più forma. Dopo i roboanti acquisti delle ultime ore, altri profili di alto rango vengono ufficializzati dalla nuova società guidata dal presidente Martino. L’entourage viola, subentrato da poco, con sforzi economici di rilievo, sta allestendo un organico di tutto rispetto, formato da profili di spessore provenienti da Olanda, Portogallo, Uruguay, Slovacchia, Armenia, Brasile. Il dispendioso calciomercato è stato messo in atto per tentare la risalita nel campionato di Serie D girone I. Dall’ultima posizione attuale con soli 4 punti, sarebbe un’impresa incredibile, a cui la Gioia Tauro sportiva inizia a credere.

Ieri la compagine della Piana ha reso noto gli ingaggi di Blommestijn, Titizian, Vasil, Teliz, atleti che hanno vestito maglie importanti e calcato terreni di gioco di massima serie in giro per il mondo.

Nella mattina di oggi, tra l’entusiasmo generale, la Gioiese ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per assicurarsi le prestazioni sportive anche del possente difensore centrale portoghese, classe 2001, Diogo Bebè. Proveniente dal Brito SC, compagine che milita nel Campeonato de Portugal, la quarta divisione del campionato portoghese di calcio, in carriera ha vestito le casacche di Mirandela, Maia Lidador, FC Vilarinho.

In serata sono stati svelati altri profili che da qualche gara stavano scendendo in campo in maglia viola. Si tratta di Arya Gorshidian, classe 2003, terzino destro dalla doppia cittadinanza olandese e iraniana, proveniente dal Willem, società calcistica che milita nella Eerste Divisie, la seconda divisione del campionato olandese.

L’altro atleta ufficializzato è Hossein Zamani, classe 2002, nato in Iran ma di origini afghane e cittadinanza olandese. Un esterno d'attacco veloce e abile nel dribbling. Ha svolto tutta la trafila delle giovanili con il prestigioso Ajax. Nel mirino di mezza Europa, tra cui Milan e Manchester United, nel 2019 passò al Genoa primavera, per poi approdare al Nec, nella massima serie professionistica del campionato olandese di calcio. Ha presenze anche con la nazionale dell'Afghanistan, con cui è andato in gol contro l'India nelle qualificazioni Mondiali.