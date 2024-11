I reggini fermi per il turno di riposo tornano ad allenarsi lunedì in vista della sfida tra le mura amiche con il Sant'Agata il 14 aprile. Il Dg Sergi: «Non molliamo»

La Gioiese nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie D osserverà un programmato turno di riposo. La squadra in settimana non si è allenata, in quanto ai calciatori, dopo l'ultimo turno infrasettimanale di giovedì 28 marzo, sono stati dati dei giorni di ferie. Le sessioni di allenamento riprenderanno regolarmente lunedì 8 aprile al "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro. La formazione guidata da Ciccio Cozza si preparerà per affrontare tra le mura amiche il Sant'Agata, giorno 14 aprile.

«Non molliamo e non demordiamo. Miriamo sempre all'obiettivo di poter superare il Castrovillari, per poter optare eventualmente nel ripescaggio - afferma il direttore generale della Gioiese Francesco Sergi -. La squadra è preparata nel migliore dei modi dal punto di vista tattico e atletico, ma gli ultimi risultati lasciano l'amaro in bocca».

La Gioiese sembra che mentalmente abbia subito il contraccolpo della retrocessione matematica avvenuta domenica 24 marzo con la partita persa in casa 2-3 con il Portici. Nell'ultimo turno infrasettimanale di giovedì 28 marzo, difatti, è stata sconfitta pesantemente in trasferta 4-0 dal Licata. Un risultato che non ci si aspettava da una squadra che, in ogni caso, stava dimostrando sempre compattezza in ogni campo, anche al cospetto di club di alta classifica.

«I ragazzi si sono lasciati andare. Il presidente è scontento della prestazione di Licata. Non gli è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, perché ha chiesto sempre di mettere grinta e di combattere fino all'ultimo secondo - conferma il Dg Sergi -. Ha raccomandato che nelle prossime gare vuole vedere determinazione per conquistare il risultato. Abbiamo ancora 4 partite da disputare da qui alla fine del campionato. Sono 12 punti, il Castrovillari ci distanzia di 6 lunghezze e c'è ancora lo scontro diretto dell'ultima giornata. Possiamo sperare».

Poi, il Dg ha spiegato perché la squadra nelle recenti gare era scesa in campo con la maglia gialla, creando qualche mugugno tra alcuni tifosi legati ai colori tradizionali viola. «La maglia gialla era dovuta solo ad esigenze dettate da confondibilità dei colori delle squadre in gara. La volontà della società Gioiese è di giocare sempre con la maglia viola, colori storici che non cambieremo mai. Sperando che ci sia la possibilità, dalla prossima gara si ritornerà ad indossare la divisa viola».