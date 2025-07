Il Gioiosa Ionica sta da tempo lavorando in vista della prossima stagione del campionato di Promozione B e con l'obiettivo di potersi riconfermare ai vertici, ma stavolta con esito diverso e cercare di centrare il ritorno in Eccellenza dopo la retrocessione dell'anno scorso. Il club biancorosso non sta lasciando nulla al caso, sia nella costruzione della rosa, con obiettivi mirati, sia in quella dello staff tecnico che è finalmente completo.

Lo staff tecnico

Reso dunque noto l'organigramma dello staff tecnico che accompagnerà la squadra gioiosana per tutto l'arco della stagione. In panchina, come è noto da tempo, ufficiale la riconferma del tecnico Santo Logozzo, che proverà a centrare l'ambizioso obiettivo del ritorno nel massimo campionato regionale, anche in relazione alle esigenze di mercato nel corso di questa campagna estiva.

Ad affiancare il tecnico sopra citato, nel ruolo di allenatore in seconda, ci sarà Andrea Logozzo con quest'ultimo che ricoprirà anche a carica di preparatore atletico del club. Il ruolo di preparatore dei portieri, invece, è stato affidato a Pietro Martelli mentre Luigi Romeo sarà il collaboratore tecnico.

Tutte figure di competenza insomma, a testimonianza di come il progetto Gioiosa Ionica non si sia ridimensionato ma, anzi, è fortemente improntato sulla continuità e sul consolidamento. Adesso i vari tasselli per puntellare la rosa e candidarsi a mina vagante del prossimo torneo, dopo il posto play off raggiunto nell'ultima stagione.