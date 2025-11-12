Le prime indiscrezioni sul percorso 2026 parlano di un ritorno della Corsa Rosa nell’estremo Sud Italia. La Calabria, assente dal 2022, potrebbe accogliere due frazioni tra partenze e arrivi
Potrebbe esserci anche la Calabria tra le protagoniste del Giro d’Italia 2026, che tornerà a colorare di rosa le strade italiane dal 9 al 31 maggio. Nulla di ufficiale, alcne indiscrezioni diffuse nelle ultime ore fanno sognare gli appassionati calabresi del ciclismo, che non vedono la “Corsa Rosa” passare nella regione dal 2022.
La presentazione ufficiale del percorso, organizzata da RCS Sport, è in programma lunedì 1 dicembre alle ore 15.30 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, davanti alla stampa accreditata. Sarà in quell’occasione che verranno svelati tutti i dettagli del tracciato, insieme a quelli del Giro d’Italia Women.
La “Grande Partenza” dell’edizione numero 106 del Giro sarebbe stata fissata dalla Bulgaria, dopo la parentesi estera, la carovana rosa dovrebbe rientrare proprio dal Sud Italia, con la Calabria indicata come possibile porta d’ingresso. Le voci parlano addirittura di due tappe tra partenze e arrivi nella regione, a testimonianza di un ritorno importante dopo quattro anni di assenza.
L’ultima apparizione del Giro in Calabria risale al 2022, quando la corsa attraversò la regione nel tratto tra Palmi e Scalea, con l’arrivo celebrativo all’Arena di Verona che incoronò Vincenzo Nibali tra gli eroi di quella edizione.