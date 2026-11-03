Il Giro d’Italia torna a voltare le spalle alla Calabria. Almeno questo è il quadro che emerge dal percorso dell’edizione 2027, presentato ufficialmente nell’evento di questa mattina. Il punto più meridionale raggiunto dal gruppo sarà Napoli, poi la strada tornerà a puntare verso il Centro e il Nord del Paese, lasciando completamente fuori la Calabria e, insieme ad essa, una fetta consistente del Mezzogiorno. Non ci saranno quest’anno partenze né arrivi di tappa in Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna. Napoli rappresenterebbe dunque l'estremo Sud di un Giro che, una volta raggiunta la Campania, comincerà immediatamente la risalita della Penisola.

Da Trieste fino a Napoli, poi il Giro torna verso Nord

Le indiscrezioni delineano ormai buona parte delle 21 tappe in programma dall'8 al 30 maggio 2027. La Grande Partenza sarà inFriuli Venezia Giulia, con un primo sconfinamento in Slovenia. Dopo le prime giornate tra Nord-Est, Emilia-Romagna e Marche, il Giro scenderà lungo il versante adriatico raggiungendo l'Abruzzo. Proprio qui si disputeranno due tappe consecutive: una con arrivo a Lanciano e una cronoscalata da Sulmona a Campo di Giove. Da Trasacco, nella giornata di sabato 15 maggio, la carovana dovrebbe quindi partire alla volta di Napoli per l'ottava frazione, l'ultima discesa verso Sud.

Già il giorno successivo il Giro ripartirà da Itri, nel Lazio – inizialmente era stata indicata Sessa Aurunca – per dirigersi verso Subiaco e Monte Livata. Da lì la corsa proseguirà attraverso Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e arco alpino, prima della conclusione a Roma.

Quasi tutto il Sud fuori dal Giro d'Italia 2027

Il dato geografico è evidente. Sotto l'Abruzzo, l'unica regione toccata sarebbe la Campania.

Niente Puglia e niente Basilicata, nonostante proprio queste due regioni fossero state protagoniste del Giro 2025. Fuori anche il Molise e le due isole maggiori. E soprattutto niente Calabria. Un'assenza che pesa ancora di più perché arriva immediatamente dopo il ritorno della Corsa Rosa sulle strade della regione.

Nel maggio scorso il Giro d'Italia 2026 era infatti rientrato in Italia proprio dalla Calabria dopo le tre frazioni della Grande Partenza in Bulgaria. La quarta tappa aveva collegato Catanzaro a Cosenza, mentre il giorno successivo la corsa era ripartita da Praia a Mare in direzione Potenza. Era il ritorno dopo quattro anni: l'ultima presenza precedente risaliva al 2022, con la Palmi-Scalea e la successiva partenza da Diamante verso Potenza. Nel 2027, invece, la Calabria torna immediatamente fuori dalla grande vetrina rosa. E questa volta in compagnia di quasi tutto il Mezzogiorno.