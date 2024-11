Prima vittoria stagionale per il campione olimpico dell'inseguimento davanti alla maglia rosa. Il leader della classifica guadagna ancora su Thomas e Martinez. Quinto l'italiano Tiberi

Finalmente Filippo Ganna! Il ciclista italiano della Ineos Grenadiers conquista la vittoria nella quattordicesima tappa, la Castiglione-Desenzano del Garda, la cronometro di 32,4 chilometri e si vendica della sconfitta subita della maglia rosa Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) nella tappa di Perugia per soli 17 secondi.

Lo specialista azzurro, medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il tempo finale di 35'02", chiude davanti Tadej Pogacar a 29 secondi, terzo Thymen Arensman a 1'07", quarto Greaint Thomas a 1'14". Un'altra prova "monstre" di Pogacar che allunga sui diretti avversari prima del tappone di montagna previsto per domani, la Manerba del Garda-Livigno (226 chilometri). Il ciclista sloveno guida ora la classifica con un vantaggio di 3'41" su Thomas, che scavalca Martinez a 3'56", quarto O'Connor a 4'35", quinto Tiberi a 5'17". Il tempo di defaticarsi prima della prima tappa alpina, la più lunga del Giro d'Italia 2024, che di certo sulle Alpi darà ancora spettacolo. Una tappa che prevede cinque gran premi della montagna tra i quali il Passo del Mortirolo (12,6 chilometri al 7.6% e massima del 16%) per chiudersi sullo strappo finale del Mottolino (4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%). Pendenze che fanno paura in attesa di sapere chi proverà (e avrà la forza) ad attaccare la maglia rosa Tadej Pogacar.