Ancora Jonathan Milan! Il velocista della Lidl-Trek vince l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Foiano di Val Fortone-Francavilla al Mare (207 chilometri), e bissa il successo sul traguardo di Andora nella quarta tappa, consolidando la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Milan ha preceduto sul lungomare della cittadina abruzzese il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e l'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Quarto l'italiano Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa).

Uno sprint imperiale per il 23enne, olimpionico della pista, è il terzo successo al Giro (San Salvo nel 2023), Durante lo sprint sul lungo viale sul litorale abruzzese una brutta caduta, ai 400 metri dal traguardo, che ha coinvolto quattro corridori, ma senza conseguenze. Resta in maglia rosa lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) che ha controllato la corsa senza rischiare nulla. Domani va in scena la dodicesima tappa da Martinsicuro a Fano (193 chilometri).

Si ritira Uijtdebroeks, Tiberi nuova maglia bianca

La maglia bianca del Giro d'Italia 2024 il belga Cian Uijtdebroeks (Jumbo-Visma) non è partito da Foiano di Val Fortone a causa di un virus influenzale. Ad ufficializzare il ritiro una nota sui social del team. La maglia bianca di leader della classifica di miglior giovane va all'italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).