Primo successo in carriera per il ciclista francese che precede il connazionale Bardet e lo sloveno Tratnik. Quarto l'italiano Bagioli. Pogacar sempre saldamente in testa alla classifica

Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) vince la decima tappa del Giro d'Italia 2024, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca di Selva) di 142 chilometri. Il ciclista francese ha vinto sul traguardo campano davanti al connazionale Roman Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL) e lo sloveno Jan Traitnik (Team Visma-Lease a Bike). Quarto l'italiano Andrea Bagioli. Il gruppo della maglia rosa Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) è arrivato a 3'16" dal vincitore francese. Seconda vittoria nella corsa rosa per la famiglia Paret-Peintre che con il fratello Aurielien ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2023, la Venosa-Lago Laceno.

La tappa

Una tappa con un finale per scalatori veri con gli ultimi cinque chilometri che non scendono mai sotto il 7%, fino ad arrivare al 10%. Una tappa decisa da una lunga fuga, che è arrivata a essere formata da 25 corridori, prima del tentativo a sorpresa di Jan Traitnik (Team Visma-Lease a Bike), con Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL), Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) escono dal gruppo dei fuggitivi e tentano l'azione a sorpresa, Ma è lo sloveno Traitnik a provare la fuga in solitario, con i francesi Bardet e Paret-Peintre a inseguire. Sulle pendenze dure di Bocca di Selva il francese Paret-Peintre ha staccato il connazionale, raggiunto Traitnik ed è ripartito in solitario. Sul traguardo di Cusano Matri è Paret-Peintre a vincere davanti a Bardet e Traitnik, quarto Bagioli. Domani andrà in scena l'undicesima tappa, la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare (207 chilometri). Una tappa per i velocisti, ma al Giro le sorprese sono sempre dietro... una curva!

Ufficiale, cancellato il Passo dello Stelvio

Troppo elevato il rischio slavine per il gruppo: cambia ufficialmente il percorso della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2024, la Livigno-Santa Cristina Selva Val Gardena. Prevista per il 21 maggio che da 202 passerà a 206 chilometri. La tappa non transiterà dai 2758 metri del Passo dello Stelvio, la Cima Coppi, che è stata cancellata dal percorso. La Cima Coppi, che in precedenza era lo Stelvio, adesso diventa il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass a quota 2498 metri.