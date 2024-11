La cittadina napitina aprirà la settima tappa con arrivo a Praia a Mare, da dove, il giorno, dopo la centunesima edizione della corsa ciclistica più importante del Paese proseguirà per le altre regioni

E’ febbre da giro. Giro d’Italia si intende. Ambitissima l’edizione numero 101 della corsa ciclistica più importante del nostro Paese, tra le più importanti del mondo. Come vi avevamo anticipato lo scorso ottobre la carovana rosa passerà anche dalla Calabria. Oggi la conferma nel corso della presentazione ufficiale di Milano.

I numeri

Per la prima volta il Giro partirà al di fuori dai confini dell’Europa (il 4 maggio da Gerusalemme) e per la tredicesima volta la Corsa Rosa si muoverà dall’estero. La carovana percorrerà 3.546,2 km totali, con 44.000 metri di dislivello: 2 tappe a cronometro, 7 a bassa difficoltà, 6 a media difficoltà, 6 ad alta difficoltà e 8 arrivi in salita

Le tappe in Calabria

Due partenze ed un arrivo nella nostra terra. Le date da cerchiare in rosso sono quelle di venerdì 11 maggio e sabato 12 maggio. Si parte da Pizzo per arrivare a Praia a Mare (159 km). Il giorno successivo partenza dalla città della bandiera blu fino al Santuario di Montevergine in provincia di Avellino (208 km).





Tutte le 21 tappe del Giro d’Italia numero 101

Venerdì 4 maggio – 1a tappa: Gerusalemme – Gerusalemme (Cronometro, 9.7 km)

Sabato 5 maggio –2a tappa: Haifa – TelAviv (167 km)

Domenica 6 maggio – 3a tappa: Be’er Sheva – Eilat (229 km)

Lunedì 7 maggio – Riposo

Martedì 8 maggio – 4a tappa: Catania – Caltagirone (191 km)

Mercoledì 9 maggio – 5a tappa: Agrigento – Santa Ninfa (152 km)

Giovedì 10 maggio – 6a tappa: Caltanissetta – Etna (163 km)

Venerdì 11 maggio – 7a tappa: Pizzo Calabro – Praia a Mare (159 km)

Sabato 12 maggio – 8a tappa: Praia a Mare – Santuario di Montevergine (208 km)

Domenica 13 maggio – 9a tappa: Pescosannita – Campo Imperatore (224 km)

Lunedì 14 – Riposo

Martedì 15 – 10a tappa: Penne – Gualdo Tadino (239 km)

Mercoledì 16 – 11a tappa: Assisi – Osimo (156 km)

Giovedì 17 – 12a tappa: Osimo – Imola (213 km)

Venerdì 18 – 13a tappa: Ferrara – Nervesa della Battaglia (180 km)

Sabato 19 – 14a tappa: San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan (181 km)

Domenica 20 – 15a tappa: Tolmezzo – Sappada (176 km)

Lunedì 21 – Riposo

Martedì 22 – 16a tappa: Trento – Rovereto (Cronometro, 34.5 km)

Mercoledì 23 – 17a tappa: Riva del Garda – Iseo (155 km)

Giovedì 24 – 18a tappa: Abbiategrasso – Prato Nevoso (196 km)

Venerdì 25 – 19a tappa: Venaria Reale – Bardonecchia (181 km)

Sabato 26 – 20a tappa: Susa – Cervinia (214 km) Domenica 27 – 21a tappa: Roma – Roma (118 km)