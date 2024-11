Una prova di forza per il ciclista sloveno che ottiene il successo su Martinez e Thomas grazie ad un attacco a 4,5km dall'arrivo. Sono già 45'' di vantaggio in classifica sull'inglese dell'Ineos Grenadiers

Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) vince la seconda tappa da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa (161 chilometri) e conquista la maglia rosa. Una vittoria sontuosa del campione sloveno nel giorno dell'omaggio a Marco Pantani a 25 anni del successo sul santuario biellese (1999) al termine di una rimonta epica.

Tadej Pogacar ha preceduto sul traguardo Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), staccati di 27", quarto l'italiano Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team). Lo sloveno scivolato in curva, dopo aver forato rischiando di essere investito dalla sua ammiraglia, è rientrato senza difficoltà in gruppo e a 4,5 chilometri dall'arrivo ha attaccato in solitaria distanziando nuovamente tutti gli avversari. La maglia rosa passa sulle spalle dello sloveno dell'Uae Team Emirates con Jhonatan Narvaez che arriva oltre due minuti dopo e cede il simbolo del primato.