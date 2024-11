Oltre cento atleti provenienti da quasi venti paesi e da quattro continenti. Il tutto a Gizzeria, a pochi passi da Lamezia Terme, in uno dei luoghi più rinomati per le condizioni climatiche ideali per la pratica del kite surf. Prenderanno il via da domani le gare dei Campionati mondiali di Kite Surf, ultima gara internazionale prima dei giochi olimpionici juniores di Buenos Aires 2018.



Un’occasione importante per chi fa sport, ma anche per la Calabria. Una macchina organizzativa imponente quella che c’è dietro e curata in tutto e per tutto dall’Hangloose Beach, storica struttura balneare e sportiva impegnata da anni nell’organizzazione di campionati agonistici a livello europeo ed internazionale. Oggi la cerimonia di inaugurazione all’insegna della tradizione e allo stesso tempo dell’internazionalità. Da un lato gli atleti di tutte le età e nazioni con i loro cartelloni riportanti lo Stato da cui provenivano, dall’altro i balli e i canti tradizionali eseguiti da un gruppo di Acquadauzano e poi l’accompagnamento della banda di Gizzeria.

Un mix di colori, suoni ed energie per celebrare l’inizio di un campionato che ancora una volta accoglie in Calabria dai teutonici svedesi, ai rampanti americani, fino agli atleti polacchi, sloveni, brasiliani, dominicani e così via. A sfidarsi in acqua le “batterie” che di volta in volta verranno individuate dalla giuria. A prendere parte al “Ttr World Championship 2018” saranno uomini e donne, senior e juniores. Quest’ anno in acqua entreranno anche i diversamente abili con il progetto Hang Loose Beach “Kite per tutti”. Di rilevanza anche la partnership con “Best Crumbs” una società attiva nel campo dell’attrezzatura e dell’abbigliamento di settore che investe i propri ricavi interamente in solidarietà, creando scuole in ogni parte del mondo con lo scopo di avvicinare allo sport tanti giovani che, altrimenti, avrebbero vissuto per strada. Ebbene, quest’anno Best Crumbs si è fatta carico di portare a gareggiare alcuni giovanissimi e talentuosi atleti brasiliani.





