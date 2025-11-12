Il bomber giallorosso entra nella Top 11 dello scorso torneo cadetto. La società di Floriano Noto riceve riconoscimenti anche per gestione social e scouting
Pietro Iemmello è tra i protagonisti della XIV edizione del Gran Galà del Calcio 2025. Il capitano del Catanzaro, autore di 17 gol nella scorsa stagione di Serie B, è stato inserito nella Top 11 del campionato cadetto, riconoscimento che conferma il suo ruolo chiave nella squadra giallorossa, capace di raggiungere per il secondo anno consecutivo la semifinale playoff.
Oltre a Iemmello, nella formazione ideale della Serie B figurano nomi come Cristian Shpendi e l’ex giallorosso Jari Vandeputte, a testimonianza del livello tecnico dei protagonisti della stagione 2024/2025.
Il Catanzaro ha ottenuto riconoscimenti anche fuori dal campo. La società è stata premiata per la miglior gestione dei social media, grazie al lavoro di Alessandro Scuderi, mentre Massimo Bava ha ricevuto il premio come miglior responsabile dell’area scouting, sottolineando l’importanza del lavoro tecnico dietro le quinte.
Top 11 della Serie B 2024/2025
Portiere: Demba Thiam
Terzino destro: Romano Floriani Mussolini
Terzino sinistro: Leonardo Sernicola
Difensori centrali: Simone Canestrelli, Matteo Bianchetti
Centrocampisti laterali: Idrissa Touré, Matteo Tramoni, Jari Vandeputte
Centrocampisti centrali: Isak Vural, Giuseppe Leone
Attaccanti: Pietro Iemmello, Cristian Shpendi
Allenatore: Giovanni Stroppa
Tutti i premiati della Serie B
Miglior portiere: Adrian Semper
Miglior difensore (ex aequo): Marco Ruggero e Mehdi Dorval
Miglior centrocampista (ex aequo): Salvatore Esposito e Simone Santoro
Miglior attaccante: Armand Laurienté
Miglior calciatore: Domenico Berardi
Miglior giovane calciatore: Francesco Pio Esposito
Miglior goal (ex aequo): Matteo Maggio e Edoardo Soleri
Miglior procuratore (ex aequo): Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi
Miglior allenatore: Filippo Inzaghi
Miglior giovane allenatore (ex aequo): Fabio Grosso e Gianluca Pagliuca
Miglior responsabile settore giovanile: Giuseppe Vecchio
Miglior responsabile area scouting: Massimo Bava
Miglior club: U.S. Sassuolo Calcio
Miglior presidente: Giuseppe Corrado
Miglior direttore sportivo (ex aequo): Francesco Palmieri, Davide Vaira e Simone Giacchetta
Miglior giovane direttore sportivo: Matteo Lovisa
Miglior dirigente sportivo: Giovanni Carnevali
Miglior addetto stampa (ex aequo): Mario Di Capua e Jacopo Gismondi
Premio speciale miglior giovane: Giorgia Arrigoni
Miglior team manager: Matteo Visani
Miglior arbitro CAN: Kevin Bonacina
Miglior calciatore rivelazione: Andrea Adorante
Miglior esordiente: Niccolò Fortini
Premio club con più calciatori italiani: Mantova 1911
Premio gestione social: U.S. Catanzaro 1929 (sotto la direzione di Alessandro Scuderi)
Premio speciale miglior realizzatore: Massimo Coda
Premio alla carriera: Fabio Lucioni