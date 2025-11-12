Pietro Iemmello è tra i protagonisti della XIV edizione del Gran Galà del Calcio 2025. Il capitano del Catanzaro, autore di 17 gol nella scorsa stagione di Serie B, è stato inserito nella Top 11 del campionato cadetto, riconoscimento che conferma il suo ruolo chiave nella squadra giallorossa, capace di raggiungere per il secondo anno consecutivo la semifinale playoff.

Oltre a Iemmello, nella formazione ideale della Serie B figurano nomi come Cristian Shpendi e l’ex giallorosso Jari Vandeputte, a testimonianza del livello tecnico dei protagonisti della stagione 2024/2025.

Il Catanzaro ha ottenuto riconoscimenti anche fuori dal campo. La società è stata premiata per la miglior gestione dei social media, grazie al lavoro di Alessandro Scuderi, mentre Massimo Bava ha ricevuto il premio come miglior responsabile dell’area scouting, sottolineando l’importanza del lavoro tecnico dietro le quinte.

Top 11 della Serie B 2024/2025

Portiere: Demba Thiam

Terzino destro: Romano Floriani Mussolini

Terzino sinistro: Leonardo Sernicola

Difensori centrali: Simone Canestrelli, Matteo Bianchetti

Centrocampisti laterali: Idrissa Touré, Matteo Tramoni, Jari Vandeputte

Centrocampisti centrali: Isak Vural, Giuseppe Leone

Attaccanti: Pietro Iemmello, Cristian Shpendi

Allenatore: Giovanni Stroppa

Tutti i premiati della Serie B

Miglior portiere: Adrian Semper

Miglior difensore (ex aequo): Marco Ruggero e Mehdi Dorval

Miglior centrocampista (ex aequo): Salvatore Esposito e Simone Santoro

Miglior attaccante: Armand Laurienté

Miglior calciatore: Domenico Berardi

Miglior giovane calciatore: Francesco Pio Esposito

Miglior goal (ex aequo): Matteo Maggio e Edoardo Soleri

Miglior procuratore (ex aequo): Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi

Miglior allenatore: Filippo Inzaghi

Miglior giovane allenatore (ex aequo): Fabio Grosso e Gianluca Pagliuca

Miglior responsabile settore giovanile: Giuseppe Vecchio

Miglior responsabile area scouting: Massimo Bava

Miglior club: U.S. Sassuolo Calcio

Miglior presidente: Giuseppe Corrado

Miglior direttore sportivo (ex aequo): Francesco Palmieri, Davide Vaira e Simone Giacchetta

Miglior giovane direttore sportivo: Matteo Lovisa

Miglior dirigente sportivo: Giovanni Carnevali

Miglior addetto stampa (ex aequo): Mario Di Capua e Jacopo Gismondi

Premio speciale miglior giovane: Giorgia Arrigoni

Miglior team manager: Matteo Visani

Miglior arbitro CAN: Kevin Bonacina

Miglior calciatore rivelazione: Andrea Adorante

Miglior esordiente: Niccolò Fortini

Premio club con più calciatori italiani: Mantova 1911

Premio gestione social: U.S. Catanzaro 1929 (sotto la direzione di Alessandro Scuderi)

Premio speciale miglior realizzatore: Massimo Coda

Premio alla carriera: Fabio Lucioni