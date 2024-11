Uno degli allenatori che maggiormente ha segnato le ultime stagioni del calcio dilettantistico calabrese, Graziano Nocera, è ancora svincolato e in attesa di trovare una squadra. Classe ’73, di Gioia Tauro, vanta un’importante carriera da calciatore, tra Serie B, C e campionati dilettantistici, indossando le maglie di Cosenza, Nocerina, Trani, Castrovillari, Catanzaro, Tivoli, Rosarno, Palmese, Gioiese.

Quando si è seduto in panchina ha ottenuto lusinghiere soddisfazioni con l’under 17 della Reggina e nel 2022-2023, dopo aver vinto l’anno prima il torneo di Promozione, è stato premiato dalla Lnd Calabria come miglior allenatore del campionato di Eccellenza, conquistando il triplete e portando la Gioiese in Serie D dopo dieci anni.

Nella stagione appena conclusa, in Eccellenza, ha condotto il Cittanova a giocarsi la finale play-off contro la Vigor Lamezia, ma la sconfitta rimediata ha interrotto il cammino verso le fasi nazionali. «Le strade tra me e il Cittanova si sono divise, la società ha scelto un altro allenatore, Crucitti, altri programmi, e ci siamo lasciati in ottimi rapporti, com’è giusto che sia – ha riferito Nocera ai nostri microfoni -.Adesso sono in attesa, anche se penso che la maggior parte dei giochi siano quasi fatti, sicuramente all'inizio di questa stagione rimarrò a guardare, anche se non era quello che volevo, perché a me piace allenare, però bisogna accettarlo e aspettare quello che succederà a campionati in corso. Mi auguro che a breve riesca a trovare qualche squadra che cerchi Nocera. È normale che dopo gli ultimi tre anni dove si sono vinti due campionati, fatto una finale play-off, rimanere al palo ti lasci l'amaro in bocca».

Mister Nocera è particolarmente legato alla squadra della sua città, la Gioiese, e nonostante i cammini si siano separati ha lasciato un ottimo ricordo nella tifoseria e conserva nel cuore i colori viola: «Speravo che la Gioiese facesse quello che sta facendo, ha scelto un allenatore importante, preparato, e anche un caro amico, il mister Renato Mancini, e sono contento per la politica che stanno adottando, cioè quella di puntare sui calciatori di Gioia Tauro».

Mister Graziano Nocera in questo periodo estivo ha promosso un’iniziativa a favore dei calciatori che sono fermi e hanno la necessità di lavorare in campo qualche giorno prima di andare in ritiro. Gli allenamenti, a cura del “Team Calabria”, inizieranno dal 22 luglio presso l’impianto sportivo del "Cesare Giordano" di Gioia Tauro.

Tante le figure professionali che si occuperanno, giornalmente, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto organizzativo, nel non fare mancare niente ai ragazzi: coordinati da Agostino Mercuri, ci saranno i preparatori dei portieri Raffaele Giacobbe e Antonio La Serra; preparatore atletico Domenico Quattrone; collaboratori tecnici Giuseppe Babuscia e Giuseppe Spanò; massaggiatore Paolo Morello; segreteria Pasquale Avventuroso e Rocky Tilotta; magazziniere Giuseppe Bineti.

Insieme a Nocera, offriranno le proprie conoscenze anche gli allenatori: Mimmo Zito, quest’anno alla Palmese, e in precedenza nelle giovanili del Catanzaro e Reggina; Danilo Fanello, che ha fatto benissimo nel torneo scorso con la Vigor Lamezia; Alberto Criaco, che nelle ultime stagioni ha sorpreso con il Brancaleone e siederà sulla panchina dell'Ardore; l’esperto e vincente mister Renato Mancini nuovo tecnico della Gioiese; Mommo Mesiti, che è il presidente dell'associazione allenatori della Calabria; e Mario Dal Torrione tecnico preparatissimo di Gioia Tauro, ex Palmese, Gioiese e nell'ultima stagione alla guida della Saint Michel.

«All'atto pratico oltre alla parte atletica – spiega Nocera -, giornalmente ognuno di loro si alternerà e proporrà una seduta tecnica, dove il pallone sarà al centro e si darà la possibilità di divertirsi ai ragazzi. Non essendo una squadra, non sarà proposta tattica, ma sotto l'aspetto tecnico ci si eserciterà con la palla e si andranno a sperimentare delle situazioni nuove».