Nei minuti di recupero la punta giallorossa Pittarello era caduta in area a seguito di un contatto su cui però l'arbitro ha lasciato proseguire. Il difensore dei Canarini: «Nel prenderla ho anche toccato l’attaccante»

Un episodio può cambiare una partita. Una frase che viene ripetuta più volte dagli allenatori e dai giocatori stessi e in molti casi corrisponde alla verità. In Catanzaro-Modena, gara terminata con il risultato di 2 a 2, nei minuti di recupero l’attaccante giallorosso Pittarello cade nell’area di rigore avversaria a seguito di un contatto.

Un episodio certamente dubbio sul quale però il signor Collu non ha avuto dubbi e ha lasciato proseguire anche dopo un check, non su monitor, al Var. L’intervento era stato del difensore del Modena Eric Botteghin che però, in un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha dichiarato: «Ero sereno perché ero sicuro di aver preso la palla. Il calcio è uno sport di contatto e nel prenderla ho anche toccato l’attaccante».

Un episodio che avrebbe potuto portare al calcio di rigore e cambiare la partita perché, se realizzato, sarebbe potuto essere il gol del 3 a 2 per i giallorossi. E con certezza sarebbe servito a rilanciare le Aquile calabresi in campionato visto che la classifica ancora non sorride e dopo 8 giornate i punti sono solo 8.