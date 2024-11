Lunedì prossimo 2 luglio, alle ore 15,30, nella sala oro della Cittadella a Catanzaro, con il presidente della Regione Mario Oliverio, sarà presentato il campionato del mondo assoluto di Kitesurf, l’appuntamento più importante dell’anno di questa disciplina sportiva: il TTR World Championship, che quest’anno si svolgerà a Gizzeria Lido dal 25 al 29 luglio.



La Ika, Classe internazionale World Sailing, che assegna e organizza le competizioni di Kitesurf di maggiore importanza in tutto il mondo, per ospitare l’evento ha scelto la Calabria e Gizzeria, spot velico considerato tra i migliori del mondo.

In Calabria quindi, sul podio mondiale di Kitesurf, sul quale saliranno gli atleti che avranno superato i cinque giorni di gare tra le acque e i venti di Gizzeria, sono attesi circa 100 partecipanti suddivisi in team nazionali da tutte le parti del mondo. Saranno circa 25 gli Stati rappresentati provenienti dai 5 Continenti.



La location organizzatrice sarà quella dell’Hang Loose Beach, parco sportivo balneare molto rinomato tra gli amanti di questo sport, che già si era accreditata in grande stile tra atleti e addetti ai lavori per aver ospitato, negli anni precedenti, con ottimi risultati, diverse tappe europee e ben 2 mondiali del circuito.

Il campionato assumerà una importanza ancora maggiore se si tiene conto che, nel mese di ottobre di questo stesso anno a Buenos Aires, si svolgeranno le Olimpiadi juniores dove il Kitesurf debutterà in attesa di prendere il posto che gli spetta anche nelle manifestazioni a 5 cerchi per i più grandi.



Inoltre, la manifestazione riveste una importanza fondamentale nello sviluppo di un flusso turistico di nicchia. Durante i giorni della manifestazione ci sarà spazio anche per il sociale con il progetto di Hang Loose Beach “Kite per tutti”. Alcuni atleti differentemente abili mostreranno come sia possibile praticare il Kitesurf anche in presenza di handicap e menomazioni importanti. Partner dell’evento sarà “Best Crumbs”, società che investe i ricavi delle sue attività per la creazione di scuole di Kitesurf nel mondo con lo scopo di aiutare i bambini poveri, portandoli via dalla strada.



Interverranno all’iniziativa anche Franco Rossi, assessore regionale alla pianificazione territoriale ed urbanistica, Giovanni Nucera, delegato allo sport per la Regione Calabria, Pietro Raso, sindaco di Gizzeria, Enzo Bruno, presidente Provincia di Catanzaro, Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela, Valentina Colella, presidente zonale della Federazione Italiana Vela, Maurizio Condipotero, presidente Coni Calabria, Rocco Pepe, comandante Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, Francesca Ferrandino, Prefetto di Catanzaro, Amalia di Ruocco, Questore di Catanzaro, Luca Valentini, organizzatore e presidente associazione sportiva Circolo Velico Hang Loose.