Finisce a reti bianche il match tra Nuova Igea Virtus e Vibonese. Questi ultimi però possono recriminare per aver colpito due legni e dunque facendo anche i conti con la sfortuna. La formazione rossoblù inanella comunque il quinto risultato utile consecutivo.

La partita

Né vincitori né vinti, dunque, allo stadio D'Alcontres ma con un pari che consente ugualmente alla Vibonese di accorciare di un punto la corsa al secondo posto, occupato dal Siracusa sconfitto a Locri nell'esordio in panchina di mister Ciccio Cozza. Rossoblù che non perdono terreno neanche in vetta dal momento che l capolista Scafatese viene fermata dal Sambiase. Mister Facciolo inizia con un apparente 4-3-3 con Illipronti in porta e poi la difesa a quattro composta da Simonelli, Squillace, Capone e Germinio. A centrocampo, oltre all'inamovibile capitano Favo, ci sono anche Milazzo e Cardinale. Tridente con Terranova, Alagna e Berardi. Ospiti invece con Belmonte tra i pali e in difesa Maltese, Ferrante, Maggio e Trovato. A centrocampo ecco il capitano Bondo, Siino, Calafiore e Panebianco. Tandem d'attacco con Trombino e Aperi.

Un risultato che testimonia equilibrio ma, ai punti, forse avrebbe meritato qualcosina in più la Vibonese se non dal punto di vista del gioco, ma da quello delle occasioni sicuro poiché i rossoblù recriminano due pali colpiti da Squillace. Per i rossoblù impegno infrasettimanale contro la capolista Scafatese.

Il tabellino

NUOVA IGEA VIRTUS (3-4-3): Belmonte; Maggio, Maltese, Ferrante; Trovato (20’ st De Marco), Siino (20’ st Balsano), Panebianco (33’ st Di Piedi); Calafiore; Biondo (20’ st Currò), Trombino, Aperi. All. Di Gaetano.

VIBONESE (4-3-3): Illipronti, Fontanelli, Squillace, Capone, Favo, Germinio, Berardi, Terranova, Alagna (38′ st La Torre), Cardinale (1’st Giunta), Milazzo (1′ st Aronica). All. Facciolo.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

NOTE: Recupero: 1’ pt e 5’ st.