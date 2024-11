Eugenio Guarascio, Marcello Cardona, Gianni Vrenna e Floriano Noto saranno tra i protagonisti del primo appuntamento condotto da Maurizio Insardà, in onda oggi alle 23 su LaC Tv

Inizia da oggi alle ore 23.00 su LaC canale 11 del digitale terrestre, 415 Tv sat e 820 SKY il format “11 in campo”. La trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Tanti gli argomenti che saranno trattati durante l'appuntamento ideato e condotto da Maurizio Insardà.

Si parlerà del momento magico della Reggina di Pippo Inzaghi, che dopo 6 giornate di campionato comanda il campionato di Serie B. Nello stesso torneo, il Cosenza, dopo un avvio positivo sta conoscendo qualche difficoltà. La Calabria del calcio è protagonista anche nel girone C del torneo di Serie C: Crotone e Catanzaro occupano rispettivamente il primo e il secondo posto in classifica.

I pitagorici hanno raccolto ieri la quarta vittoria consecutiva, portandosi a punteggio pieno, un piccolo brivido invece per i giallorossi, che tornano dalla trasferta di Cerignola con un solo punto. La Serie C, comunque, sembra essere un discorso fra calabresi.

Il programma condotto da Maurizio Insardà, avrà anche la partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Gli ospiti

Alla prima puntata parteciperanno tutti i presidenti del professionismo calabrese. Eugenio Guarascio, Marcello Cardona, Gianni Vrenna e Floriano Noto.