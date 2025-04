Gli allenamenti prima dell’atteso evento si sono svolti al chiuso a causa della pioggia. Gli atleti dell’Associazione “Io autentico” hanno lavorato al coperto grazie alla disponibilità della scuola Calcio Bulldog Vibo che ha ospitato i ragazzi e i genitori per una sessione di allenamento straordinaria alla vigilia della manifestazione di domani 6 aprile quando a Roma giungeranno corridori da tutta Italia per la 13esima edizione della Run for Autism.

A suonare la carica è il presidente di "Io autentico" Enrico Mignolo: «È la terza volta che partecipiamo alla gara di solidarietà. Quest'anno saremo in venti ad affrontare un percorso di cinque chilometri», dice entusiasta. Poi aggiunge: «Sono due mesi che ci alleniamo al Parco Urbano, non essendoci a Vibo impianti sportivi adatti a questo sport. In realtà – dice polemico – in questa città ci sono poche strutture in grado di includere adeguatamente le persone con disabilità soprattutto intellettivo relazionale. Tant'è che siamo noi genitori a seguire e ad accompagnare i nostri figli agli allenamenti. Ci sono eccezioni in Calabria, ma si dovrebbe fare di più», l'auspicio di Mignolo che sottolinea l'importanza degli allenamenti come momento di condivisione e confronto, «ma anche per conoscere nuove persone. Durante la preparazione tanta gente si è avvicinata e si è allenata insieme a noi».