Continua il calvario stagionale del Bocale che, anche nella prima sfida dell'anno nuovo, non riesce a replicare la vittoria con cui aveva lasciato il 2024. La prima uscita del 2025 valevole per la quindicesima giornate del campionato di Eccellenza (l'ultima di andata) coincide infatti con una sconfitta per 2-4 in casa contro la Rossanese. Eppure la prestazione non rispecchia il risultato finale, dal momento che la formazione di mister Lo Gatto ha per lunghi tratti messo in difficoltà gli avversari, creando anche tanto ma non sfruttando la mole di gioco fatta. Vantaggio lampo per i locali con La Face che fa 1-0 dopo soli due minuti. Al sesto minuto Bertucci porta in parità i rossoblù mentre Tomasi, tre minuti più tardi, riporta avanti il Bocale. Nella ripresa Bongiorno, ancora Bertucci e De Minicis fissano il 2-4.

Le parole di mister Lo Gatto

Nel post gara, il tecnico biancorosso Lo Gatto si è espresso ai microfoni ufficiali del club: «Sono contento dei ragazzi che avevo oggi a disposizione, poiché eravamo fortemente rimaneggiati anche in virtù del fatto che molti nuovi acquisti non potevano giocare per via del transfer. In ogni caso, da quando sono qui penso che abbiamo fatto una delle migliori partite poiché ho visto cambi di gioco, verticalizzazioni e idee, senza dimenticare le due traverse e il palo colpio sul 2-1. Ovvio che se in un campionato di Eccellenza, contro una squadra importante, non chiudi la partita alla lunga la paghi e succede che come oggi, vieni ribaltato nonostante le nostre 8-9 occasioni per andare sul 3-1».

E ancora: «Dopo aver subito il 2-2 abbiamo accusato un risentimento psicologico, con i ragazzi che sono andati giù anche a livello fisico. Chi ha visto la partita, comunque, penso che in campo ci sia stato solamente il Bocale e siamo stati noi a regalare la vittoria alla Rossanese. La società si è messa a disposizione e sta operando sul mercato per rinforzare la rosa, ma se giochiamo così sono sicuro che ci salveremo».