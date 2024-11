L'andata degli ottavi di finale si chiude con il risultato ad occhiali. La squadra di Saviano non riesce ad approfittare del vantaggio numerico in campo per tutto il secondo tempo. Ritorno tra due settimane in Sicilia.

Ha preso il via con un pareggio contro i siciliani del Paternò, l’avventura del Bocale nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, competizione che, alla vincente regala il pass per la Serie D. Nella sfida d'andata del primo turno (ottavi di finale), la squadra guidata in panchina da Cosimo Saviano non va oltre lo 0-0 e non riesce ad approfittare del vantaggio numerico in campo per tutto il secondo tempo.

La cronaca

Il match del "Pellicanò" si apre con le due squadre impegnate a studiarsi. Nei primi 20 minuti accade poco o nulla. A rompere gli indugi ci pensa il Bocale che al 25' si affaccia dalle parti di Romano: la conclusione di Licciardello finisce di poco a lato alla destra del portiere siciliano.

Gli ospiti - che giocano bene - si fanno vedere poco dopo in avanti e sono pericolosi con Maimone. Lo stesso Maimone (tra i migliori dei suoi) ci riprova al 36' ma il suo sinistro viene intercettato dal portiere di casa Mileto, bravo a difendere la propria porta. Prima del riposo il Paternò resta in 10 uomini: da rosso diretto è l'intervento di Sangare su Barnofsky. Il calciatore siciliano finisce anzitempo negli spogliatoi.

Secondo tempo

La ripresa inizia con gli ospiti che nonostante l'inferiorità numerica provano a tenere il pallino del gioco e, in almeno due occasioni, mettono in apprensione la difesa reggina. Alla mezzora è pero il Bocale vicino al vantaggio: ghiotta occasione per Sapone ma il suo colpo di testa finisce fuori. Nel rush finale della partita i padroni di casa provano ad alzare i ritmi nel tentativo di portarsi in vantaggio ma la difesa siciliana è attenta. A cinque minuti dal termine De Clò attacca dalla sinistra e mette in mezzo una sorta di tiro-cross sul quale non arriva però nessuno, a vuoto anche il portiere dei siciliani che mette i brividi ai suoi. La squadra di Saviano cerca di buttarsi in avanti ma il cronometro non perdona: arriva dunque il triplice fischio. Per i reggini un risultato che lascia il discorso qualificazione aperto: si deciderà tutto tra due settimane in Sicilia al “Falcone-Borsellino”.

Il tabellino

BOCALE: Mileto; Nemia, Scoppetta, Baeza (67' Sapone), Barnofsky, De Clò, Urruty (67' Santapaola), Arigò, Camilleri (58' Spinaci), Alegria, Licciardello. A disp.:Marino, Neri, Guglielmo, Billetta, Picone, Nicolau.

PATERNÒ: Romano; Sangare, Godino, Intzidis; Napoli, Fratantonio (66' Valenca), Viglianisi, Maimone (88' Greco), Asero (75' Messina ); Grasso (57' Panarello), Giannaula (70' Belluso). A disp.: Coriolano, Micoli, Lo Monaco, Virgillito.

ARBITRO: Ambrosino di Nola (Cammarota-De Rosa).

NOTE: Ammoniti: Santapaola (B). Espulso al 44' Sangare con un rosso diretto a causa di un brutto intervento su Barnofsky

.