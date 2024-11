La squadra biancorossa cade per 3-2 in casa della Palmese. Primo tempo shock e chiuso sul 3-0, poi nella ripresa la tentata rimonta. Il presidente ammette: «Premiata la squadra che meritava di più»

Il Bocale deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. Il club biancorosso, infatti, perde in casa della Palmese per 3-2 in una partita dalle due facce.

Un primo tempo infatti da incubo, dove i ragazzi di mister Saviano si trovano subito sotto dopo appena sessanta secondi grazie al gol di Tsampourakis e poi, al settimo minuto, subiscono anche il raddoppio a opera di Romero. Alla mezz'ora capitolano con il tris firmato da Lavilla e vanno negli spogliatoi con un parziale pesante. Nella ripresa, poi, il Bocale entra con un altro piglio e, di fatti, gestisce meglio dominando a tratti la gara, come testimoniano i gol di Maesano e Nicolau che alimentano la speranza del pareggio. Alla fine finisce 3-2.

Il post partita di Cogliandro

Nel post partita si è espresso il presidente dei biancorossi, Filippo Cogliandro: «L'approccio nel primo tempo è sicuramente da rivedere perché non possiamo prendere quei due gol così a freddo e, peraltro, non è da Bocale. Eravamo comunque consapevoli di affrontare una signora squadra allenata da un profilo come Zito che non ha bisogno di presentazioni. Unico neo sono state le nostre disattenzioni, anche perché nella ripresa credo non ci sia discussione sull'andamento del match e anzi, se la partita fosse durata un po' di più magari l'avremmo anche ripresa. Ai punti, comunque sia, è stata premiata la squadra che meritava di più. Noi invece dobbiamo ripartire proprio da qui».