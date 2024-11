Un'associazione di tifosi dei rossoblù chiede a Figc e Lega calcio di adottare provvedimenti contro l'attaccante delle Aquile per aver aizzato la curva del Ceravolo durante i festeggiamenti per la promozione: «Inaccettabile una tale condotta da parte di un tesserato»

Durante i festeggiamenti per la promozione in Serie B, l’uomo simbolo del Catanzaro, Pietro Iemmello, nato nel capoluogo di regione, ha intonato sotto la curva Massimo Capraro, un coro che l’associazione di tifosi Cosenza Nel Cuore ha ritenuto offensivo nei confronti della città bruzia.

Infatti l’associazione «ha inteso segnalare, agli uffici preposti della Figc e Lega, le dichiarazioni lesive, che violano clamorosamente l’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, del tesserato del U.S. Catanzaro Pietro Iemmello».

«In data 19.03. u.s., durante i festeggiamenti della promozione in serie B del Catanzaro, il calciatore nello stadio Ceravolo di Catanzaro, proferiva cori offensivi e denigratori verso la città e la tifoseria del Cosenza in presenza di migliaia di tifosi. Ripreso da diverse telecamere, il video è diventato virale sui social».

«Riteniamo sia molto grave e inaccettabile una tale condotta da parte di un tesserato, che oltrepassa ogni carattere goliardico e campanilistico e mina i valori e i sani principi dello sport, oltre che diffamare un’intera comunità», conclude la nota.