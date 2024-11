Il Brancaleone ferma quella che, prima della decima giornata del campionato di Eccellenza, era la capolista. I Leoni rossoblù, infatti, tornano dalla trasferta in casa della Reggioravagnese con un punto che, a guardare il blasone dell'avversario, vale oro ma, se si considera la prestazione, sta stretto ai ragazzi di mister Marcianò. Eppure la gara si era messa in una situazione scomodo grazie al momentaneo vantaggio dell'attaccante Baldeh ma, poco dopo, Carbone trasforma un calcio di rigore che ristabilisce gli equilibri. Tante le occasioni avute dal Brancaleone ma non concretizzate.

L’analisi di mister Marcianò

Ai microfoni ufficiali del club, nel post partita, si è espresso proprio il tecnico dei Leoni, Gianni Marcianò: «Venivamo da una sconfitta casalinga immeritata contro la Paolana, ma i ragazzi erano pronti e sapevano di affrontare la capolista del torneo e, di fatti, hanno disputato una partita tatticamente perfetta e se ieri c'era una squadra che doveva vincere questa era il Brancaleone. Nel secondo tempo potevamo fare anche gol ma è stato bravo il loro portiere Currà. Nel complesso, comunque, questa è una squadra viva e se continua a fornire queste prestazioni ci possiamo davvero divertire e togliere tante soddisfazioni».

E ancora: «So di avere una squadra forte e con un grande carattere. Dispiace aver preso gol per un nostro svarione ma abbiamo avuto la forza di reagire e recuperare. La strada è quella giusta e i ragazzi, nonostante la giovane età, stanno lavorando bene e mi stanno seguendo. Gli schemi che proviamo li mettono in pratica e il gol prima o poi arriverà». Al momento il Brancaleone staziona appena sopra la zona playout e domenica attenderà la Gioiese, in un vero e proprio scontro per la salvezza.