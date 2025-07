Dopo l'esperienza da calciatore, Francesco Criaco torna da allenatore: «Arrivo con tanta voglia, qui si pratica calcio in modo sano. Con Galletta c'è piena sintonia su come agire»

Poche ore fa il Brancaleone ha annunciato l'ingaggio del suo nuovo tecnico in vista del prossimo campionato di Eccellenza. E la scelta del club rossoblù è sicuramente specifica e mirata, soprattutto sei si considera il profilo in questione: mister Criaco non è infatti uno sconosciuto per il Brancaleone, anzi è stato un calciatore fondamentale nella storia dei Leoni, disputando diverse stagioni da protagonista. Con il suo arrivo inoltre si ricompone con il direttore sportivo Gianni Galletta quella coppia di calciatori che ha fatto gioire i tifosi.

Brancaleone, Criaco si presenta

Il tecnico ha anche espresso le sue prime dichiarazioni in un'intervista ai microfoni ufficiali del club: «Ringrazio innanzitutto la società per la fiducia dimostratami e per l'opportunità di allenare nel massimo campionato regionale. Non è stato difficile accettare la proposta del Brancaleone, soprattutto dopo il mio passato da calciatore e posso dire che ritrovo un ambiente di persone serie e che sanno praticare un calcio sano. Ritrovo inoltre una filosofia che si sposa alla perfezione con il mio modo di pensare il calcio».

Da qualche anno, dunque, Criaco ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la strada della panchina, ed è anche uno di quelli che appartiene a un altro tipo di calcio giocato: «Sono passati un po' di anni da quando ho smesso di giocare e posso dire che è cambiato molto, soprattutto dal punto di vista fisico. una volta il calcio era più tecnico mentre adesso, con l'arrivo di sempre più ragazzi stranieri, è diventato appunto molto più fisico e dunque bisogna fare una preparazione atletica più specifica». Sulle ambizioni: «Le aspettative sono quelle di fare bene e ho tanta voglia di mettermi in gioco e di ripagare la fiducia della dirigenza, lavorando sette giorni su sette».

Si ricompone, come detto, il binomio Criaco-Galletta: «Con Gianni Galletta c'è un'amicizia che ci lega da tempo e, oltre a essere stato un grandissimo giocatore, è anche una grande persona. Mi ha subito messo a mio agio e c'è un'ottima intesa su ciò che andremo a programmare».