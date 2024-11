Alle 21.30 torna l'appuntamento condotto dal giornalista Roberto Saverino. In occasione della giornata per i diritti delle donne, il mondo femminile sarà protagonista con ospiti in studio e collegati

Ritorna l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino. Immagini delle partite, classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità direttamente dai campi polverosi di periferia.

Gli ospiti

In occasione della giornata per i diritti delle donne, il 20esimo appuntamento di Zona D si tinge di rosa, dandò spazio ad una serie di figure femminili che quotidianamente fanno parte del mondo del calcio dilettantistico, sia per quanto riguarda il contesto atletico che comunicativo. Ospiti in studio, oltre alla centrocampista della Promosport women Valentina Stranieri, anche Lucia e Erika Giampà, rispettivamente addetta stampa e fotografa della società lametina.

In collegamento attraverso Skype Annamaria Implatini, giornalista de Il Quotidiano del Sud e Carmela Santi, addetta stampa della Gelbison, formazione campana capolista del girone I del campionato di Serie D.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.

È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.